С 1 по 4 февраля 2023 года в столице Турции городе Анкара проходила 3-я Международная конференция по развитию и управлению недвижимостью ICREDM 2023. Мероприятие прошло под слоганом «Новая реальность, новая норма в сфере недвижимости». Рассказываем главное и делимся комментариями участников конференции.

Конференция ICREDM 2023 в Турции объединила около 2000 иностранных и турецких специалистов. В одном месте собрались эксперты, министры, профессора, исследователи и даже студенты — все, кто причастен к сфере недвижимости и заинтересован в развитии этой индустрии.

Главные темы, которые обсуждалиcь на конференции

Конференция охватила очень много тем, в том числе связанных со строительством и недвижимостью, владением недвижимостью и ее использованием, системами землевладения, ограничением прав собственности и смягчением их последствий и т.д.

Основные блоки конференции:

Блок 1. Оценка недвижимости и активов.

Блок 2. Недвижимость, активы и экономика строительства.

Блок 3. Развитие недвижимости и управление недвижимостью.

Блок 4. Инвестиции и финансы в сфере недвижимости.

Блок 5. Землепользование, управление и политика и устойчивое развитие.

Блок 6. Управление недвижимостью и активами.

Блок 7. Изменение климата, риски бедствий, пространственное планирование и рынки недвижимости.

Блок 8. Цифровизация и информационные системы в секторе недвижимости.

Блок 9. Образование и обучение в сфере недвижимости; исследования, профессиональные организации и интернационализация.

Блок 10. Презентации выпускников.

Кто выступал на конференции?

На конференции ICREDM 2023 выступили более 80 спикеров — всемирно известных экспертов и ученых, а также турецких ученых и практиков. Среди них были представители министерств Турции, Международного комитета по стандартам оценки (IVSC), Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), Совета объединений оценщиков Евразии (СОО Евразии), Международной ассоциации управления объектами (IFMA) и другие.

В числе спикеров конференции был, к примеру, Али Мемар, амбассадор Национальной ассоциации риэлторов (NAR) в Турции, Дубае, Ливане. После своего выступления Али Мемар дал эксклюзивное интервью платформе REALTING. Он рассказал подробнее о NAR и о ее взаимодействии с другими странами и ассоциациями, а также о сотрудничестве между агентами по недвижимости и застройщиками.

«Образование — самая важная часть работы в сфере недвижимости»

— В настоящее время в Национальной ассоциации риэлторов (NAR) зарегистрировано более 1,6 миллиона агентов, и это самая большая ассоциация агентов по недвижимости в мире. У нас есть двусторонние соглашения о партнерстве с 76 странами, и в этих странах есть 104 ассоциации, с которыми мы сотрудничаем. И мы идем вперед и планируем вовлекать все больше и больше стран.

Что касается сотрудничества между агентами по недвижимости и застройщиками в рамках ассоциации, застройщики платят комиссионные в зависимости от того, насколько сильно они хотят продать недвижимость. У меня был случай в Дубае, когда застройщик предлагал 12% комиссионных, потому что ему нужно было продать недвижимость как можно скорее. Обычно мы получаем от застройщиков 6%.

В большинстве же штатов Америки комиссия договорная. Вы можете договориться с продавцом о том, какую комиссию вы берете, но обычно это от 4 до 6%.

Мы помогаем нашим двусторонним партнерам на глобальном уровне. Для того чтобы иметь возможность помогать им, мы должны заключить соглашение о партнерстве. Затем мы проводим обучение во всех этих странах. В.ноябре мы провели курс в Турции, в мае у нас запланированы два курса, а в апреле, возможно, будет еще один. Так что в каждую страну, куда мы едем, мы привозим образование, потому что это самая важная часть работы в сфере недвижимости.

«Самое главное достижение конференции — объединение людей теории и практики»

В конференции участвовали и выступили также и представители международной платформы недвижимости REALTING.COM совместно с Николаем Юрьевичем Трифоновым, академиком Международной инженерной академии, иностранным членом Российской инженерной академии, почётным оценщиком Республики Казахстан, FRICS, почётным членом профессиональных объединений Общество кыргызских оценщиков, Associação Portugueses de Avaliadores de Activos Fixos (Португалия), Osteuropäischer Sachverständigen Verein (Германия).

Директор ООО «Риэлтинг», международной платформы недвижимости REALTING.COM , Алена Мартыненко, делится своими впечатлениями и мыслями о прошедшем мероприятии:

— За все время нашей работы мы посетили много конференций в сфере недвижимости, но ICREDM впечатлила нас просто невероятно, особенно с точки зрения организации и гостеприимства. На каждом этапе конференции у каждого из нас (а участников было очень много) было ощущение того, что о тебе позаботятся. О многом говорит уже тот факт, что даже в самом конце конференции зал был полон, слушатели оставались до последней минуты. Словом, мы в восторге от гостеприимства и радушия, с которыми нас всех приняли турецкие организаторы.

Открывал конференцию ICREDM и был ее соорганизатором Харун Танрывермиш, профессор, декан факультета прикладных наук Анкарского университета. Нужно отдать должное огромному объему проделанной работы для организации такого масштабного мероприятия. Все три дня были настолько насыщены, лекций и интересных докладчиков было так много, что порой даже было трудно определиться, куда же пойти.

Мы, как международная платформа недвижимости, были невероятно рады встретиться на конференции с президентом Международной Федерации недвижимости FIABCI Сьюзан Гринфилд; доктором и президентом Африканского общества недвижимости и Международного общества недвижимости Омоколаде Акинсоми; амбассадором Национальной ассоциации риэлторов (NAR) в Турции, Дубае, Ливане Али Мемаром.

Самое главное достижение конференции, на мой взгляд, — это объединение людей теории и практики: люди, которые презентовали свои научные работы, могли лично взаимодействовать с реальными представителями бизнеса в сфере недвижимости (в том числе, с риелтороми), и таким образом воплощать свои знания в реальность, в экономику этой индустрии.

Например, много внимания на конференции было уделено вопросам урбанизации, использованию окружающей среды при строительстве и тому, как можно сделать инфраструктуру будущих городов максимально экологичной и удобной. И все это разбиралось на кейсах реальных городов и их конкретных проблем. И с учетом того, что на конференции присутствовали и люди науки, и люди бизнеса, я думаю что предложенные решения найдут свою реализацию в реальности, и скоро мы будем свидетелями того, как развиваются города будущего.

Я бы сказала, что на конференции образовалась непрерывная цепочка взаимодействия: люди, делающие научные открытия + люди практики, которые внедряют наработанные исследования в рынок = практический результат. Поэтому еще раз хочется выразить огромное уважение организатором за то, что они смогли собрать в одном месте настолько разных профессионалов из одного бизнес-сообщества — такие мероприятия определенно способствуют развитию рынка недвижимости.

Под огромным впечатлением мы остались и от завершающего доклада, с которым выступил Джемалеттин Акгюль, Председатель совета директоров Maestro Global Estate, а также соучредитель Genius Platform. Он презентовал инновационные разработки в области метавселенной. Это выступление стало отличным финальным аккордом, тем более что оно было пронизано очень важной мыслью: реальный и виртуальный сектор недвижимости на сегодня развиваются параллельно, и будущее за объединением этих двух направлений.

Понятие объединения, в целом, проходило красной нитью через всю конференцию: объединение науки с бизнес-практикой, объединение реального сектора с виртуальным; потому что сила и гарантия развития — именно в объединении.

Своими впечатлениями о конференции поделился также генеральный директор Совета объединений оценщиков Евразии и председатель Белорусского общества оценщиков Николай Юрьевич Трифонов:

— Международная конференция, организованная факультетом прикладных наук Университета Анкары, стала одной из крупнейших конференций по недвижимости в постковидное время. Мы встретили ведущих представителей этой сферы со всех континентов, кроме Южной Америки и Антарктиды. Впрочем, там я получил привет от немецкого профессора Карла-Вернера Шульте, бывшего президента Международного общества недвижимости, сейчас путешествующего по Антарктике.

Большое место в программе мероприятия было отведено оценке стоимости недвижимости, а также оценке предприятий, нематериальных и материальных активов. В ходе конференции мне трижды довелось сесть в кресло выступающего. Первый раз это случилось при представлении платформы REALTING.COM, которая была воспринята аудиторией как новый инструмент для всемирного объединения застройщиков, брокеров недвижимости и потребителей. На другой сессии я рассказывал о современных методах оценки с помощью доходного подхода. Наконец, третий мой доклад был посвящён Совету объединений оценщиков Евразии, представляющему собой региональную ассоциацию национальных объединений оценщиков. После этого доклада, организации оценщиков двух стран попросили о переговорах, в результате которых изъявили желание присоединиться к СОО Евразии.