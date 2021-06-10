7 июня в Сочи стартовало крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости на постсоветском пространстве — Сочинский Всероссийский жилищный конгресс. В конгрессе приняли участие свыше 5000 спикеров и слушателей из стран СНГ. На мероприятии выступили самые известные эксперты рынка недвижимости: представители РГР, АРСПБ, Гильдии риэлторов Сочи, ГК «Авентин», REALTING, Cian и пр.

Алена Мартыненко, директор международной платформы недвижимости REALTING, также выступила с докладом на тему «Постпандемийные технологии на рынке недвижимости и их влияние на состояние рынка. Портрет онлайн-покупателя на основе аналитики международной платформы недвижимости».

В ходе Конгресса представители REALTING подписали меморандумы о сотрудничестве с АРСПБ (Ассоциация Риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области) и РГР (Российская Гильдия Риэлторов).

Команда Realting.com благодарит организаторов и участников Конгресса за оказанное доверие и надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!