Застройщики, аналитики, экономисты, инвесторы — все эти люди собрались на Международной выставке недвижимости United Property Expo, которая прошла 24-25 июня 2022 года в Алматы. Статистика за 2 дня: на мероприятии побывало 3200 человек, сделок было заключено 30.

На выставке собрались все, кто хочет узнать актуальную информацию о состоянии рынка недвижимости, услышать прогнозы по его дальнейшему развитию, обзавестись бизнес-партнерами или же просто купить недвижимость по выгодной цене.

В этот раз свои проекты презентовали более 70 компаний из Турции, Северного Кипра, Португалии, Испании, ОАЭ, Таиланда, Казахстана, Кипра и других стран. Особенным спросом пользовалась недвижимость Турции и Северного Кипра. Посетителей очень заинтересовала недвижимость в США в качестве инвестиций — организаторы обещали пригласить застройщиков из этой страны на следующую выставку.

Генеральный директор и соучредитель Realting.com Александр Мартыненко поделился своими впечатлениями о выставке и рассказал, для кого она будет наиболее интересна:

— Выставка зарубежной недвижимости United Property Expo в Казахстане, на мой взгляд, прошла успешно. Организаторы достаточно хорошо подготовились, техническое обеспечение мероприятия тоже было на высоком уровне. Было много участников, которые представляли свои проекты и выступали с презентациями. Также присутствовало и множество посетителей: они собирались у стендов и изучали предложения застройщиков, агентств недвижимости, компаний по иммиграции.

На выставке можно было увидеть представителей как местных застройщиков, так и зарубежных. Например, были представлены стенды таких крупных компаний как Zera Homes, Kurt Safir, Noyanlar и Kömürcügil, Tower Group, NEXT Group, Pafilia Property, Ozcicek Insaat.

Множество людей из одной индустрии собираются в одном месте — это невероятно удобно

— Могу с уверенностью сказать, что выставка крайне интересна и важна для людей, которые хотят куда-то переехать, или узнать подробнее о покупке дополнительной недвижимости. А практика показывает, что количество людей с подобными запросами непрерывно растет. Так что выставка пользуется спросом и у продавцов, и у покупателей недвижимости.

Главное преимущество таких мероприятий в том, что в одном месте собирается множество людей из одной индустрии. Я бы сказал, что это своего рода рай для нетворкинга в сфере недвижимости. Вам не нужно ехать, к примеру, в Турцию, чтобы узнать про недвижимость в этой стране. Более того, на United Property Expo приезжают даже первые лица и руководители компаний застройщиков, с которыми можно наладить контакты прямо на выставке.

То есть для посетителей это доступ ко всей необходимой информации, а если повезет — к бонусам и скидкам. Если же вдруг окажется, что эта недвижимость или программы иммиграции вам не подходят по каким-то причинам, то вы по крайней мере узнаете об этом наверняка из первых уст и сможете рассматривать другие варианты.

Когда можно будет посетить выставку United Property Expo в следующий раз

Осенью 2022-го года пройдет еще 2 выставки зарубежной недвижимости United Property Expo. В Алматы она состоится 29-30 октября, адрес — МВЦ «Атакент», 9 павильон; в Нур-Султане мероприятие пройдет 26-27 ноября, место проведения — МВЦ «Qaz Expo».

Как у участника у вас будет возможность привлечь потенциальных клиентов и представить им свои проекты. Будучи гостем мероприятия, вы получите консультации экспертов по ипотеке, налогам и ВНЖ. Кроме того, перед вами будет 10 тысяч объектов недвижимости из 15 стран, в лучшие из которых вы сможете инвестировать.

Уже сейчас вы можете зарегистрироваться в качестве посетителя или участника выставки.