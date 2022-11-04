Кому-то для счастья нужны резиденции, виллы и пентхаусы, а кому-то достаточно своего домика на природе, пусть даже он будет и без королевских амбиций. В нашем обзоре сегодня пять домов в Литве, непохожих друг на друга. Единственное важное обстоятельство, которое их объединяет, — все они удалены от городской суеты и окружены зеленью, водоемами и лесами.

Иностранцы могут покупать любую недвижимость в Литве (кроме земельных участков), но с ипотекой могут возникнуть сложности — получить ее можно только, если у вас есть вид на жительство в республике. Подробнее об этом можно почитать в нашем недавнем материале . А пока мы покажем вам несколько интересных домов из каталога REALTING.

Деревянный дом 41 м² среди соснового леса

Этот модульный деревянный дом продается в Решском старостве Вильнюсского уезда, всего в 18 км от Вильнюса. Добраться до столицы не составит трудностей: организовано удобное сообщение, а рядом есть автобусная остановка.

Дом совершенно новый, сдан в нынешнем, 2022-м году. Участок в 600 м² расположился в красивом месте, среди зелени, водоемов и соснового леса — специально для особых любителей спокойствия и умиротворения.

Площадь дома — 23,30 кв.м, сюда входит основное помещение и ванная комната. Остальную часть пространства занимает терраса (18 кв.м) с видом на лес. Примечательность этого деревянного дома, которая сразу бросается в глаза, — это большое количество окон в пол (некоторые из них по совместительству еще и двери).

Как дом выглядит изнутри, на фото не сильно видно, понятно только, что быт еще не слишком организован, — все зависит от вас и вашей фантазии. Дом оснащен нужными коммуникациями: есть электричество, водоснабжение и новая скважина.

Кирпичный дом 61 м² рядом с прудом и пляжем

Это место тоже отнюдь не про городскую суету (хоть столица и недалеко) — рядом есть лес, пруд и чистый пляж. Этот дом кирпичный, здесь 2 этажа (плюс подвал), а вся площадь составляет 61,28 кв. м.

Дом полностью отремонтирован, внутри просторно и аккуратно, все выглядит довольно «глянцево». Изюминку пространству придают необычной формы потолки и окна. Что касается интерьерной части, этим нужно будет заняться новому хозяину, так как пока внутри пусто. Подвал (26,19 кв. м.), как пишет продавец, сухой и утепленный.

Недалеко от дома есть магазин, детский сад и школа. А доехать до Вильнюса можно на машине или на автобусе.

Недорогой дом 61 м² в этническом стиле

Дом с Furnace heating Паневежис, Литва €25,000 61 м² Количество этажей 1

В небольшом городе Паневежис, в 1,5 часах от Вильнюса, продается дом, который как бы воплощает собой атмосферу сказки и самобытности. Тем не менее он отнюдь не старый — построили дом в 2006 году.

Если вы фанат всего этнического, этот дом-узор однозначно вам понравится. По крайней мере, его внешняя часть, так как что внутри — не совсем понятно по предоставленным фото. Точно известно, что дом укомплектован чердаком и балконом. Также собственник пишет, что дом будет теплый — ко всему прочему, тут есть камин.

Вместе с домом площадью 61,44 кв.м. покупателю достанется еще и участок 615 м². На территории есть поле, пруд, а также теплица, где можно выращивать, например, растения.

Рядом с домом находится водоем, где можно купаться и ловить рыбу. А если захочется немного шума и суеты — можно сесть на автобус и выбраться в город.

Домик-усадьба 84 м² в Тракайском районе

Дом с центральным отоплением Semeliskes, Литва €69,000 84 м² Количество этажей 1

Этот, тоже довольно необычный, дом с весомым участком (826 м²) территориально расположен в Тракайском районе Вильнюсского уезда. Местность тут тихая, с лесом и водоемом неподалеку. До города Тракай отсюда 21 км, до Вильнюса — 40 км.

Построили дом, который больше похож даже на усадьбу, в 1963 году, реконструировали — в 2019-м. Ремонт в доме тоже сделан. Тем не менее видно, что еще есть что доработать и чему уделить внимание.

В 84 м² площади дома входят две спальни (13,77 кв.м и 9,71 кв.м), ванная комната (9,19 кв.м.), кухня и гостиная, которые создают одно большое пространство площадью 48,66 кв. Как указано в объявлении и видно на фото, в доме много естественного света.

Большой дом-крепость в Каунасском уезде

Дом Кедайняй, Литва €87,000 301 м² Количество этажей 1

В Каунасском уезде, недалеко от самого города, продается огромный дом, напоминающий крепость. Вместе с ним продается еще и хозпостройка.

Площадь дома составляет 301,23 кв.м., но кроме этого, есть еще и участок в 12 соток. Вся территория огорожена и буквально укутана в зелени.

Что есть на первом этаже: кухня, коридор, холл, 5 комнат, санузел, балкон; на втором — комнаты без мебели, подвальные помещения. Собственник не скрывает, что в доме требуется ремонт, — по фото вы тоже можете это заметить. Газ, электричество, водоснабжение — все это тоже здесь есть.

Важный нюанс: необязательно покупать дом и хозяйственное помещение вместе — собственник готов продавать все по отдельности. Хозпостройку, кстати, можно тоже перестроить в дом. Также этот вариант — хорошее решение для 2 семей, так как тут есть два отдельных входа. Словом, вариантов покупки много.

Ближайшая инфраструктура: продуктовый магазин, детский сад, школа.