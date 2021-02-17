Чтобы заключать множество успешных сделок, современный риэлтор должен быть не только менеджером по продажам, но и маркетологом, экономистом и даже психологом. К сожалению, не каждое учебное заведение может подготовить такого специалиста. Поэтому риэлторам очень важно постоянно заниматься самообразованием. Несмотря на то, что в интернете есть много блогов и тематических площадок, систематизированные знания, проверенные на личном опыте, можно получить только из хороших книг.

В статье мы предлагаем вам ознакомиться с ТОП-10 книг, которые, по мнению опытных агентов по недвижимости, должен прочесть каждый риэлтор, чтобы стать профессионалом.

Некоторые из изданий рекомендуем прочесть на языке оригинала.

Азбука инвестирования в недвижимость

Кен Макэлрой

Книга подойдет тем, кто только начинает свой путь в сфере недвижимости. Автор делится советами о том, как находить объекты, правильно их оценивать, вести переговоры с клиентами и совершать успешные сделки.

Риэлторы отмечают, что книга читается легко и на одном дыхании. Кен Макэлрой простыми и понятными словами описывает все тонкости и сложности, с которыми может столкнуться начинающий агент по недвижимости. Много страниц отведено законодательству США, что будет очень полезно инвесторам, планирующим иметь пассивных доход с американской недвижимости.

Что говорить: руководство для риэлторов

Фил М Джонс

Сфера недвижимости нуждается в новых инструментах и идеях, актуальных для современного потребителя. Такой покупатель образован и имеет больше выбора, чем прежде. Покупка недвижимости стала еще более запутанным и непредсказуемым процессом.

В своей книге Фил М. Джонс, Крис Смит и Джимми Маккин приводят «30 волшебных слов», которые пригодятся в наиболее распространенных конфликтных и сложных ситуациях с покупателями недвижимости. Книга станет отличным пособием для риэлторов, желающих регулярно совершать успешные сделки.

Искусство заключать сделки

Дональд Трамп

Несмотря на то, что книга была написана еще в 2010 г., многие рекомендации и советы будут актуальны и в настоящее время. 45-й президент США в своем издании описал, как ему удалось построить империю и добиться успеха в сфере недвижимости. В отличие от некоторых других авторов подобных книг, Трамп смог заработать миллионы, работая в сфере недвижимости. По этой причине его советы вдохновляют множество начинающих бизнесменов.

Книга будет полезна не только работникам сферы недвижимости, но и тем, кто хочет научиться мыслить масштабно и ставить перед собой грандиозные, но достижимые цели.

Billion Dollar Portfolio: How to Create a Real Estate Empire

Брент Спренкл

По словам консультанта по недвижимости Брента Спренкла, автора книги, для создания значительного портфеля требуется уникальное стремление выдержать любой «шторм» и продолжать двигаться вперед.

В «Портфеле на миллиард долларов» Спренкл рассказывает читателям, как приобрести несколько инвестиционных объектов недвижимости и добиться максимальной прибыли. Читатель узнает, как найти подходящую недвижимость, увеличить ее стоимость, а также продать или рефинансировать ее с целью получения дохода.

Инвестиции в недвижимость

Роберт Кийосаки

Книга, написанная автором мирового бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Роберт Кийосаки, американский предприниматель и инвестор, совместно с командой из 22 двух экспертов по недвижимости, делится с читателями личным опытом. Все рекомендации, описанные в книге, автор и его коллеги до сих пор применяют на практике.

Книга подойдет тем, кто хочет узнать, как находить и оценивать перспективную недвижимость, сдавать собственность в аренду, получать финансирование, защитить свои активы, минимизировать налоги и т. д.

Разумный инвестор

Бэнджамин Грэм

Бэнджамин Грэм, известный экономист и инвестор, делится с читателями своим профессиональным опытом. Как отмечают эксперты, если следовать всем советам, предлагаемым автором, результат не заставит себя ждать. Грэм подробно описывает, как найти перспективный объект для инвестиций, сформировать оптимальную портфельную политику, просчитать риск инфляций и их влияние на прибыль и т. д.

Американский долларовый миллиардер Уоррен Баффет утверждает, что прочел первое издание книги еще в то время, когда только начинал заниматься предпринимательской деятельностью. И благодаря советам Грэма смог разбогатеть.

The Book on Rental Property Investing: How to Create Wealth With Intelligent Buy and Hold Real Estate Investing

Брэндон Тернер

Автор книги рассказывает о том, как использовать вложения в недвижимость для получения финансовой независимости. Издание включает в себя 400 страниц с советами и рекомендациями, а также стратегией, которой пользуются инвесторы со всего мира.

Брэндон Тернер является активным инвестором в недвижимость, автором бестселлеров и соведущим подкаста BiggerPockets. Благодаря своей книге бизнесмен хочет помочь начинающим инвесторам добиться успеха с помощью хорошо продуманного плана, прибыльных сделок, анализа рынка и прочих инструментов.

Та самая книга девелопера

Игорь Манн

Книга, которую должен прочитать каждый, кто хочет развиваться в сфере недвижимости: собственник бизнеса, руководитель отдела, риэлтор, маркетолог и даже PR-менеджер.

В издании Игорь Манн делится с читателями своей формулой маркетинга — «10×10». В В стратегии описаны 10 участков работы. Результат работы над каждым из них в идеале должен оцениваться на 10 баллов. Книга подробно познакомит читателей со всеми участками. Максимальную отдачу от такого руководства получат компании-девелоперы, компании-застройщики, а также агентства недвижимости.

The Wealthy Gardener: Lessons on Prosperity Between Father and Son

Джон Софорик

Душевная серия историй и практических советов о предпринимательстве и богатстве, написанная финансово независимым отцом для своего амбициозного сына. Много лет назад Джон Софорик открыл свой виноградник и заметил интересный факт: все хотят денег, но заработать их могут единицы. Причина следующая: большинство людей сосредотачиваются на краткосрочной выгоде, но забывают о длительных перспективах.

The Wealthy Gardener вдохновит на поиски собственной благородной цели и избавит от денежных забот раз и навсегда. Независимо от уровня дохода, навыков или социального статуса читателя, уроки из этой книги укажут путь вперед. Все, что нужно, это трудолюбие, стремление к успеху и желание учиться.

От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее

Питер Тиль

Книга «от нуля к единице» не о недвижимости, но ее необходимо прочитать каждому, кто планирует открывать собственный бизнес. В основу книги легли тезисы, озвученные в Стэнфордском университете, — нужно смотреть на мир по-новому, чтобы заметить выигрышные идеи, которые еще никто не воплотил в жизнь.

В издании также можно найти много информации о том, как сформировать сплоченную команду и совместно достичь высоких результатов в развитии стартапа.