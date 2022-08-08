Правительство Тайваня пытается сдержать рынок недвижимости, но количество сделок бьет все рекорды
На Тайване ускоряется рост цен на жилье. Спрос не уменьшается, даже несмотря на меры правительства по сдерживанию рынка.
По количеству сделок с недвижимостью первый квартал 2022 года оказался самым сильным периодом за последние 11 лет — их количество в шести крупных городах Тайваня достигло 64 921.
Реальные выросли на 11,06% в первом квартале 2022 года. Это второй по величине показатель с 4-го квартала 2013 года. Для примера стоимость квартир в Тайбэе (это столица острова), на данный момент составляет $7112 за кв.м.
Любопытно, что спрос на жилье остается высоким, несмотря на поправки к Закону о подоходном налоге, которые вступили в силу 1 июля 2021 года. В соответствии с нововведением, в течение двух лет после покупки налог с прибыли от продажи недвижимости должен выплачиваться в размере 45%, а спустя эти два года — в размере 35%. Цель правительства в данном случае — предотвращение спекулятивных покупок.