На Тайване ускоряется рост цен на жилье. Спрос не уменьшается, даже несмотря на меры правительства по сдерживанию рынка.

По количеству сделок с недвижимостью первый квартал 2022 года оказался самым сильным периодом за последние 11 лет — их количество в шести крупных городах Тайваня достигло 64 921.

Реальные цены на недвижимость на Тайване выросли на 11,06% в первом квартале 2022 года. Это второй по величине показатель с 4-го квартала 2013 года. Для примера стоимость квартир в Тайбэе (это столица острова), на данный момент составляет $7112 за кв.м.

Любопытно, что спрос на жилье остается высоким, несмотря на поправки к Закону о подоходном налоге, которые вступили в силу 1 июля 2021 года. В соответствии с нововведением, в течение двух лет после покупки налог с прибыли от продажи недвижимости должен выплачиваться в размере 45%, а спустя эти два года — в размере 35%. Цель правительства в данном случае — предотвращение спекулятивных покупок.