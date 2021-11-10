19-20 ноября 2021 года, Москва, Marriott Royal Aurora, — Выставка-форум «Иммиграционные программы и недвижимость премиум- и бизнес-класса по всему миру»

Самое представительное по статусу текущей повестки мероприятие под брендом MIPIF в этом году предстанет перед гостями в новом, клубном формате. Под крышей Marriott Royal Aurora соберутся представители более чем 25 топовых игроков рынка зарубежной недвижимости: агентств, девелоперов, иммиграционных компаний, инвестиционных брокеров, юристов. Атмосфера уюта и непринужденности будет способствовать установлению и расширению партнерских связей, нахождению новых и поддержке лояльности текущих клиентов.

Получить приглашение на выставку можно по адресу: moscow.mipif.com

Выставка-форум MIPIF — это провайдер безопасных и выгодных сделок в сфере зарубежной недвижимости и иммиграционных программ уже не первый год. Ваша мечта о жилье за рубежом — на расстоянии двух кликов. Каждый гость MIPIF получит полный спектр сервиса — новости и прогнозы с национальных рынков, рекомендации для инвесторов, предложения реальных объектов, выгодные партнерские программы, консультации по вопросам иммиграции, налогообложения и ипотечного кредитования в разных странах.

Оргкомитет MIPIF совместно с администрацией Marriott Royal Aurora планирует полный набор мер эпидемиологической безопасности, необходимых для соблюдения требований московских властей и обеспечения здоровья посетителей. Маски для гостей и сотрудников, санитайзеры, зонирование площадки с учетом требований социального дистанцирования и прочие меры предосторожности.

География экспонентов MIPIF от года к году неумолимо пополняется новыми и новыми юрисдикциями. На этот раз вниманию гостей будут представлены компании из 20 стран (Португалия, Испания, Мальта, США, Греция, Россия, Кипр, Германия, Франция, Швейцария и других). В числе хэдлайнеров ивента, подтвердивших своё участие: Amber Star Real Estate (Португалия), Dem Group (Германия), Immoconcept (Франция), Kalinka Group (Россия, ОАЭ, Европа), Cybarco (Кипр) и другие.

Изюминка любого мероприятия событийной линейки MIPIF — Деловая программа. На этот раз она продлится два дня, каждый из которых будет отдан своей теме.

19 ноября — иммиграционные программы за инвестиции в разных странах, законодательство и налоги;

20 ноября — новостройки премиум- и бизнес-класса, эффективные инвестиции в коммерческую недвижимость.

Спикеры MIPIF — эксперты с многолетним успешным опытом в своей области. Все семинары основаны на их личных навыках и опыте. Содержание семинаров и круглых столов охватывает все аспекты заявленных на Деловую программу тем:

Усы, лапы и хвост ИЛИ какие ещё документы нужны для въезда в Евросоюз. Памятка путешенственника Гражданство Карибского содружества — последние настоящие «Золотые паспорта» Какие Минотавры водятся в лабиринтах европейских законов? — круглый стол «Золотая виза» Португалии — было, было, было, было, но прошло?. Изучаем изменения в 2022г Американ-бой, получу грин-карту, уеду с тобой. Можно ли превозмочь варшавский сценарий и получить инвесторскую визу EB-5 в США Как не ошибиться в выборе своей европейской «Золотой визы» — круглый стол Способы иммиграции без миллионных вложений в недвижимость — круглый стол Что делать тем, кто присматривался к «Золотой визе» Кипра? Достаток, достаточный для мальтийской самодостаточности жданство за инвестиции — большой испанский кешбек 5 шагов к Олимпу — получаем «Золотую визу» в Греции Элитная недвижимость — 2022 Третья мировая девелоперов: Россия/Испания/Кипр/ОАЭ — круглый стол Как получить доход 15-40% на немецкой недвижимости Банки, часы и недвижимость — инвестируем в Швейцарию Беспроигрышная лотерея пять из пяти на Коста-Бланка Марбелья — это не Испания! Марбелья — это космос! Идеальная инвестиция на рынке недвижимости — советы бывалых -круглый стол Не Кашкайшем единым или Неочевидные локации в Португалии Новостройки Парижа, и кто их строит Португалия Nova — недвижимость будущего

MIPIF — первая и единственная история успешной адаптации офлайн-выставки зарубежной недвижимости и иммиграционных программ в онлайн-формат, и в этот раз исключений не будет. С 11 по 25 ноября для всех желающих в онлайне будет работать виртуальная площадка MIPIF, посвященная иммиграции за инвестиции в аспекте получения ВНЖ и гражданства в странах Евросоюза и Карибского бассейна. В рамках онлайн-выставки будут действовать виртуальные стенды участников, где можно будет получить индивидуальную видеоконсультацию, презентацию проектов или услуг компании, воспользоваться базой актуальных объектов и многое другое. Посетить онлайн-выставку можно по адресу: online.mipif.com.

До встречи на MIPIF!