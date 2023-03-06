Гренада приостановит прием заявлений на получение инвестиционного гражданства от россиян и белорусов. Уже в конце марта
Карибские страны приняли 6 принципов программ CBI. Один из них — приостановка приема заявлений на получение гражданства Гренады за инвестиции от россиян и белорусов. Опубликован официальный пресс-релиз.
25 февраля 2023 года в Сент-Китс и Невисе состоялась встреча США и стран Карибского бассейна по вопросам гражданства за инвестиции (CBI). Итог этого круглого стола — закрепление шести принципов программ CBI.
Вот эти принципы:
- Приостановить рассмотрение заявлений от россиян и белорусов. Четыре юрисдикции уже приостановили рассмотрение заявлений, а Гренада, которая обрабатывает заявления россиян и белорусов с повышенной тщательностью, приостановит рассмотрение новых заявлений из России и Беларуси с 31 марта 2023 года.
- Заявления иностранцев, которым уже отказали в другой юрисдикции CBI, рассматриваться не будут. Это будет возможно сделать благодаря обмену информацией об отказах между странами.
- Проводить собеседования с инвесторами, как в офлайн, так и в онлайн режимах.
- Проводить дополнительные проверки каждого заявления. Каждая юрисдикция будет проводить проверку каждого заявления в подразделении финансовой разведки своей страны.
- Проводить аудит программ в соответствии с международно принятыми стандартами, и делать это ежегодно или раз в 2 года.
- Запрашивать помощь правоохранительных органов для восстановления аннулированных/отозванных паспортов.
Эти данные платформе REALTING подтвердила Фатима Сулим, представитель компании Heng Sheng Group:
— Да, информация достоверная. Я была в Гренаде как раз в эти дни, когда было заседание в Сент-Китс и Невисе. Те, кто успеют подать заявление с полным пакетом документов до 31 марта, будут рассматриваться и их заявления будут обрабатываться до конца. Так что всем желающим поучаствовать самое время поторопиться.