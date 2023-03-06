Гренада приостановит прием заявлений на получение инвестиционного гражданства от россиян и белорусов. Уже в конце марта

Карибские страны приняли 6 принципов программ CBI. Один из них — приостановка приема заявлений на получение гражданства Гренады за инвестиции от россиян и белорусов. Опубликован официальный пресс-релиз.

25 февраля 2023 года в Сент-Китс и Невисе состоялась встреча США и стран Карибского бассейна по вопросам гражданства за инвестиции (CBI). Итог этого круглого стола — закрепление шести принципов программ CBI.

Вот эти принципы:

Приостановить рассмотрение заявлений от россиян и белорусов. Четыре юрисдикции уже приостановили рассмотрение заявлений, а Гренада, которая обрабатывает заявления россиян и белорусов с повышенной тщательностью, приостановит рассмотрение новых заявлений из России и Беларуси с 31 марта 2023 года.

Заявления иностранцев, которым уже отказали в другой юрисдикции CBI, рассматриваться не будут. Это будет возможно сделать благодаря обмену информацией об отказах между странами.

Проводить собеседования с инвесторами, как в офлайн, так и в онлайн режимах.

Проводить дополнительные проверки каждого заявления. Каждая юрисдикция будет проводить проверку каждого заявления в подразделении финансовой разведки своей страны.

Проводить аудит программ в соответствии с международно принятыми стандартами, и делать это ежегодно или раз в 2 года.

Запрашивать помощь правоохранительных органов для восстановления аннулированных/отозванных паспортов.

Эти данные платформе REALTING подтвердила Фатима Сулим, представитель компании Heng Sheng Group: