Канадское правительство предоставит больше возможностей иностранным студентам и специалистам — им станет проще получить постоянный вид на жительство в этой стране. Это нужно, чтобы усилить канадскую экономику благодаря новым, профессиональным кадрам.

Для реализации подобной стратегии власти планируют реформировать программу Express Entry: раньше она предоставляла возможности для временного проживания в стране, теперь фокус будет смещен в пользу постоянного жительства.

В целом, эти меры являются частью глобальных планов Канады по активному привлечению иммигрантов в ближайшие годы: согласно правительству, в 2022 году постоянно жить в стране должны 431,645 иностранцев, в 2023 — 447,055, в 2024 — 451,000. При этом, предпочтение будут отдавать иммигрантам из франкоязычных стран и тем, у кого уже есть опыт работы в Канаде.

— Наша цель — укрепить связь между рынком труда и иммиграционными программами. Это привлечет в страну огромное количество специалистов, необходимых во самых разных сферах: от здравоохранения, гостиничного бизнеса, транспорта, торговли и ресурсов до информации и техники. — так о новом подходе высказался министр иммиграции Шон Фрейзер.

Большой плюс этой программы будет в том, что члены семьи иностранных рабочих студентов смогут также получить разрешения на работу в Канаде. Эти разрешения будут действительны в течение не менее шести месяцев.