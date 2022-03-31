Турция бьет все рекорды популярности у покупателей квартир. Подборка красивых квартир у моря на любой бюджет

Даже в это непростое время Турция остается открытой, как для туристов, так и для желающих приехать сюда на более длительный срок. Учитывая отсутствие визы и наличие воздушного сообщения, с февраля поток иммигрантов в эту страну со стороны России, Беларуси и Украины увеличился в разы. «Турецкий берег», который оказался очень даже нужен, привлекает переселенцев морем, солнцем, вкусным питанием, а также — большим выбором жилья. Мы нашли в продаже 5 квартир в разных городках Турции и посмотрели, сколько они сейчас стоят.

Новостройка в Мерсине

Квартира 2 комнаты с Elektrogenerator Мерсин, Турция €42,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 5 Этаж

Самый недорогой вариант в нашей подборке — вот эта 75-метровая квартира в Мерсине. Этот город находится в восточной части побережья Средиземного моря. От Антальи на машине сюда придется добираться около 8 часов (600 километров). Есть также варианты внутреннего перелета — кстати, рядом с Мерсином в этом году должен открыться новый аэропорт. Сейчас в городе живет около двух миллионов человек. Здесь расположен один из самых крупных портов страны. Туризм в этих местах стали развивать не так давно, но сегодня в городе есть необходимая инфраструктура − пляжи, набережные, кафе, магазины.

Выставленное на продажу жилье формата 1+1 располагается в популярном районе Мерсина − Мезитли. Квартира расположена на 2-м этаже жилого комплекса и имеет общую площадь 75 квадратных метров, сюда входит кухня-гостиная, спальная комната, санузел и застекленный балкон.

В квартире — современная внутренняя отделка. Жилье оснащено кухней, корпусной мебелью и панорамными окнами, также здесь будут установлены батареи. Сам жилой комплекс, в котором находится квартира, — это новое 6-этажное здание с современным фасадом. До моря и объектов городской инфраструктуры — всего около 500 метров.

Мезитли — это центральный район Мерсина, в котором предусмотрено все, что нужно для комфортной повседневной жизни: широкий выбор магазинов и супермаркетов, рынки, пекарни, кафе, рестораны, остановки общественного транспорта.

Отметим, что Мерсин, в отличие от таких курортов, как Анталья, Кемер или Кушадасы, не слишком избалован туристами. Тем не менее, именно сюда в последние годы переехали тысячи русскоязычных граждан. Так как недвижимость здесь пока еще стоит недорого, вложение в квадратные метры этого города может стать весьма выгодной инвестицией.

Стоимость данной квартиры в Мерсине — $46,000.

Дом в горах рядом с Аланьей

А вот этот чудесный домик находится в местечке Исмаилли (окрестности курортного города Аланья). Дом располагается на склоне горы с потрясающими видами на окрестности. По прямой до моря отсюда — около 15 километров.

Жилой дом состоит из двух этажей. Площадь всего строения — 90 квадратных метров. Здесь есть 3 комнаты, кухня и санузел. Все помещения меблированы. Украшением дома является открытая веранда с видом на горы. На участке есть место для барбекю.

Кстати, в окрестностях деревни Исмаилли находится несколько природных достопримечательностей — Национальный парк реки Дим, пещеры и каньоны.

Стоимость дома — $50,000.

Уютная квартира в Алании

Квартира 1 спальня с basseyn Алания, Турция €47,000 2 Количество комнат 40 м² Количество этажей 5

Эта небольшая квартира расположена прямо в Алании в престижном квартале Оба, известном своей уютной атмосферой и облагороженной зеленой территорией. От жилого комплекса до пляжа — около 1,6 километра.

Площадь квартиры, выставленной на продажу — 45 квадратных метров. Жилье располагается в закрытом комплексе, на 2-м этаже 5-ти этажного дома с лифтом. Квартира состоит из кухни-гостиной и одной спальни. В комплекте — санузел со встроенной душевой кабиной и балкон с отличным видом на горы. В квартире сделан ремонт: полы — керамическая плитка, окна — ПВХ, встроенное освещение. Жилье полностью обставлено мебелью и бытовой техникой.

Отдельно стоит отметить инфраструктуру жилого комплекса. Все жильцы могут пользоваться открытым плавательным бассейном с отсеком для детей, беседкой с барбекю, сауной, спортивным залом, парковкой и садом.

Стоимость квартиры — $51,000.

Квартира в 800 метрах от моря

Эта большая квартира площадью 120 квадратных метров также находится в Мерсине (про этот город в восточной части Турции мы рассказывали выше). Жилье располагается в новом комплексе, на 5-м этаже 10-ти этажного дома, в популярном районе Эрдемли.

В планировку квартиры входят кухня-гостиная, 2 спальные комнаты, 1 санузел и 1 просторный застекленный балкон. В квартире — современная внутренняя отделка, первоклассная корпусная мебель и панорамные окна. Сам жилой комплекс — это современная резиденция, состоящая из двух 10-этажных блоков, расположенных всего в 800 метрах от моря.

Помимо удобного расположения, комплекс может похвастаться хорошей инфраструктурой. Эрдемли — это развитый центр одного из крупных районов Мерсина, где много зеленых парковых зон, прогулочных дорожек, набережных и пляжей. В районе есть все необходимое для комфортной жизни: рынки, торгово-развлекательные центры, банки, рестораны, кафе, магазины, образовательные учреждения и многое другое.

Стоимость квартиры — $59,000.

Жилье для большой семьи

Эта квартира площадью 160 квадратных метров располагается в курортном городке Тослак, что в 8 километрах от Аланьи. Жилье находится на 5-м этаже 5-ти этажного дома. В квартире есть кухня-гостиная, 4 спальни и шикарный балкон с видом на окрестности.

Здесь сделан современный ремонт, есть мебель, бытовая техника, кондиционеры. Жильцы комплекса, который состоит из трех одинаковых зданий, могут пользоваться общим бассейном, тренажерным залом и сауной. До моря придется пройти чуть больше километра.

Сам Тослак — это зеленый курорт с разнообразными отелями и песчаными пляжами.

Стоимость квартиры — $96,000.