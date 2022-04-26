В Алматы 24-25 июня 2022 года пройдет международная выставка зарубежной недвижимости. Посетители смогут приобрести новое жилье, вложиться в интересный инвестиционный проект или стать владельцем помещения для бизнеса. Всех участников выставки ждут особые условия покупки недвижимости: скидки от застройщиков, дополнительные опции от агентств и помощь с оформлением документов.

Посетители «United Property Expo 2022» смогут завести новые знакомства, приобрести бизнес-партнеров и ознакомиться с 10 тысячами объектов недвижимости в одном месте.«United Property Expo 2022» в Алматы (МВЦ Атакент) — мероприятие международного класса. Его участники — крупнейшие игроки рынка недвижимости: международная платформа недвижимости Realting.com, агентство Hayat Estate, компании Topcu Group, Yekta Homes, Portugal Property Advisor, Zodiac Group, DOM NA MORE, Immo Alanya, Property in Alanya, Black Sea Towers, Dorter construction.

Участники «United Property Expo 2022» приехали из Соединенных Штатов Америки, солнечной Болгарии, гостеприимной Португалии, Латвии и Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Швейцарии, Германии, Чехии, Австрии и подготовили подробную информацию о своих новых объектах: жилых комплексах, загородных домах и торговых центрах.

В рамках выставки также запланирована насыщенная деловая программа. В ней примут участие спикеры с мировым именем: инвесторы, застройщики, аналитики, экономисты. Посетители «United Property Expo 2022» узнают актуальную информацию о состоянии рынка недвижимости и прогнозы по его развитию на ближайшие несколько лет.

У выставки «United Property Expo 2022» мощная рекламная поддержка, поэтому все ее участники смогут привлечь большое количество потенциальных клиентов и представить общественности свои новые проекты. Мероприятие будет интересно не только бизнесменам и инвесторам, но и гражданам, которые хотят купить недвижимость по выгодной цене.

Бесплатно заказать билеты можно по этой ссылке с промокодом RealtingFree на сайте. Если Вас интересует участие в выставке в качестве экспонента, Вы можете отправить запрос для получения более детальной информации.

Выставка пройдет по адресу: Казахстан, Алматы, ул. Тимирязева 42. Всех гостей ждут в помещении МВЦ «Атакент» 24 и 25 июня 2022 года!

