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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 336,733
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты премиум класса с различными планировками. Из окон квартир открываются виды на Бурдж-Халифа, Даунтаун Дубай, Дубайский канал и город.

Элитная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, живописными видами, крытой парковкой.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Оплата

60% - во время строительства

40% - по завершении строительства

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Стенные шкафы в спальнях
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автомагистралями и гольф-клубом.

  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 13 минут
  • Дубай Молл - 13 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 27 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 336,733
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную студию, расположенную на Оксфордском бульваре, Jumeirah Village Circle, Дубай.

Основные моменты;

  • Оптимизирован для нового поколения жителей
  • Оснащен некоторыми из лучших удобств
  • Резиденция, чтобы иметь стильный интерьер и отделку премиум-класса
  • Расположен в непосредственной близости от некоторых знаковых достопримечательностей
  • Часть оживленного и захватывающего района

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 450 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Супермаркет и Торговая зона
  • сад
  • Спортивный корт
  • Спа и Сауна
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая.

  • Даунтаун - 4 минуты
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
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Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, зоной отдыха, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
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