Жилой комплекс Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 336,733
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О комплексе
Предлагаются новые апартаменты премиум класса с различными планировками. Из окон квартир открываются виды на Бурдж-Халифа, Даунтаун Дубай, Дубайский канал и город.
Элитная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, живописными видами, крытой парковкой.
Окончание строительства - июнь 2026 года.Оплата
60% - во время строительства
40% - по завершении строительстваУдобства и оснащение в доме
- Полностью оборудованные кухни
- Стенные шкафы в спальнях
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автомагистралями и гольф-клубом.
- Пляж Джумейра - 20 минут
- Бурдж Халифа - 13 минут
- Дубай Молл - 13 минут
- Пальма Джумейра - 25 минут
- Дубай Марина - 27 минут
- Международный аэропорт Дубай - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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