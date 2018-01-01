Жилой комплекс Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную студию, расположенную на Оксфордском бульваре, Jumeirah Village Circle, Дубай.

Основные моменты;

Оптимизирован для нового поколения жителей

Оснащен некоторыми из лучших удобств

Резиденция, чтобы иметь стильный интерьер и отделку премиум-класса

Расположен в непосредственной близости от некоторых знаковых достопримечательностей

Часть оживленного и захватывающего района

Удобства и удобства;

Studio

1 ванна

без мебели

BUA; 450 кв.

Балкон / Терраса

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Бассейн

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Район барбекю

Супермаркет и Торговая зона

сад

Спортивный корт

Спа и Сауна

Велоспорт, Бег и Бег

Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284