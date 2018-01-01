  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Картал, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Картал, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 176,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Картал, Стамбул, Турция
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

В жилом комплексе 3 здания с различными планировками квартир с 2-5 спальнями. В двух зданиях по 12 этажей, в одном -16.

Апартаменты с видом на море и лес Айдос со второго этажа.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть кафе, кинотеатр, витаминный бар, сауна, паровая комната, теннисная и баскетбольная площадки, комната для игр, детский сад, место для пикника, прогулочные дорожки, круглосуточная охрана, зарядные станции для электромобилей, система сбора дождевой воды.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном зеленом районе Картал. Легко добраться до некоторых необходимых мест:

  • 2 минуты до шоссе TEM
  • 5 минут до линии метро Кадыкёй
  • 5 минут до порта Kartal IDO
  • 15 минут до моря
  • 15 минут до аэропорта Сабиха Гёкчен
  • 18 минут до Моста Мучеников 15 июля.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Luxury and Modern Consept İstanbul,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от € 252,991
Жилой квартал Элитный жилой комплекс Алании
Ciplakli, Турция
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Gazipasa, Турция
Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения в районе Картал - Стамбул
Akarca, Турция
Жилой квартал Потрясающий проект с уникальной планировкой квартир
Tirilar Mahallesi, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 176,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 55 до 260 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс MARSHAL
Мерсин, Турция
от € 68,482
70–110 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI

ILKEM MARSHALL

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2024

Страна: Турция

Провинция: Мерсин

Город: Эрдемли

Район: Томюк

Расстояние до моря: 550 м

Расстояние до пляжа: 550 м

Расстояние до трассы: 300 м

ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 5 (А▪️В▪️C▪️D▪️E)

Количество этажей в каждом блоке: 12

Количество квартир к комплексе: 566

Количество квартир на этаже в блоке А: 8

Количество квартир на этаже в блоке В: 13

Количество квартир на этаже в блоке C: 8

Количество квартир на этаже в блоке D: 8

Количество квартир на этаже в блоке E: 14

Блок А: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок В: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1

Блок С: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок D: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок E: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 26 000 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая автопарковка Бассейн: открытый взрослый и детский. Закрытый взрослый Спортивные площадки Закрытый фитнес клуб Детские площадки Кинотеатр Беседки для отдыха Сауна, хамам, spa салон Зона барбекю Генератор

Основные характеристики квартиры 1+1

Брутто: 70,00 m²

Нетто: 55 00 m²

Количество санузлов: 1 Количество балконов: 1 (совмещенный)Прихожая: 8,70 m² Кухня + Гостиная: 25,50 m² Спальная комната: 11,20 m² Санузел: 3,65 m² Балкон: 5,95 m²

Основные характеристики квартиры 2+1

Брутто: 110,00 m²

Нетто: 88 00 m²

Количество санузлов: 2

Количество балконов: 2

Прихожая: 8,50 m²

Кухня + Гостиная: 32,00 m²

Спальная комната: 15,80 m²

Детская комната: 13,60 m²

Санузел 1: 3,90 m²

Санузел 2: 3,95 m²

Балкон 1: 2,80 m²

Балкон 2: 7,45 m²

Основные характеристики квартиры 3+1

Брутто: 140,00 m² Нетто: 116 00 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 1 Прихожая: 6,85 m² Коридор: 2,85 m² Кухня + Гостиная: 38,80 m² Спальная комната: 16,50 m² Гардеробная: 2,80 Детская комната 1: 11,80 m² Детская комната 2: 12,15 m² Санузел 1: 2,50 m² Санузел 2: 3,40 m² Санузел 3: 3,85 m² Балкон: 14,50 m²

 
Жилой комплекс Комплекс в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Жилой Комплекс расположен в городе Алания практически в центре района Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инджекум. Инвестиционный проект будет состоять из одного жилого блока, 10 этажей с общей сложностью 90 квартир. На выбор есть квартиры планировками: 1 + 1 (46 -50кв.м.), 2 + 1 (78 кв.м.), дуплексы с выходом в сад 2+1 (105 кв.м). Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром. Территория комплекса будет украшена декоративными зелеными насаждениями и ухоженным садом. Также в комплексе предусмотрена система круглосуточного видеонаблюдения.

Дата завершения строительства запланировано на август 2023 года!

Realting.com
Перейти