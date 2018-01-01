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Жилой квартал Minsk World Квартал Западная Европа

Минск, Беларусь
от € 35,949
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Жилой квартал Minsk World Квартал Западная Европа
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О комплексе

В «Западной Европе» запроектированы и возводятся не только 14 домов по 25 этажей, но и 2 детских сада с бассейнами, музыкальная школа и поликлиника, общественно-образовательный и торгово-развлекательный центры.

Здесь появится спортивный комплекс и экологичные детские площадки, расположенные во дворах без транзитного движения транспортных средств. В домах предусмотрены стилобаты с торгово- административными помещениями, где могут открыться аптека или кафетерий, фитнес-клуб или магазин для гурманов, детский центр или салон вещей, необходимых для дома.

Через 1 квартал возводится Международный финансовый центр и крупнейший в стране ТРЦ Avia Mall. В шаговой доступности станция метро «Аэродромная», открывающаяся летом 2023 года.

Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
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ЖК «Променад» - там, где хочется жить!

Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимально короткие сроки!

Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл.

При 100% оплате покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры (в среднем 30 долл. за 1 квадратный метр).

Также у покупателей есть возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика.

Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости.

При покупке квартиры в рассрочку:

  • На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2.
  • До октября 2024г. — увеличение стоимости на 20 долл. за 1 м2.

Преимущества:

  • Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами (водохранилище Дрозды, Минское море).
  • Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы, медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья.
  • Развитая транспортная инфраструктура.
  • 15 минут до центра города.
  • Низкая плотность застройки.
  • В комплексе продаются только готовые квартиры с современными планировками.
  • Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем.
  • Грамотно расположенные места для парковки.
  • Большое количество спортивных и детских игровых площадок, а также зеленых зон.
  • Квартиры с французскими окнами с широкими подоконниками, остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями, а также комбинированными перегородки между комнатами.
  • Просторные лифты производителя Orona.
  • Наличие технического этажа.
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Застройщик: ЮрСтройМаш

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Преимущества наших домов

Мы применяем только последние технологии строительства

  • Кирпичные стены;
  • Утепление 140мм;
  • Трехкамерные стеклопакеты;
  • Застекленные лоджии;
  • Металлическая дверь;
  • Регуляторы тепла;
  • Улучшенная штукатурка;
  • Стяжка под ламинат
Жилой квартал Depo
Минск, Беларусь
Застройщик: А-100 Девелопмент

Новый квартал Depo с жилыми домами и общественными пространствами возводится возле площади Победы. Жилье такого уровня в центре Минска строят впервые.

Жители квартала Depo смогут пользоваться развитой инфраструктурой, которая создавалась на протяжении многих лет. В шаговой доступности расположены:

  • Площадь Победы и станция метро
  • Центральный детский парк и парк Янки Купалы
  • Большой театр, кинотеатр и выставочный комплекс
  • Магазины, рестораны, кофейни
  • Медицинские центры
  • Детские сады, школы, университеты
  • Достопримечательности

Проект известного архитектора

Проект квартала разработал московский архитектор Сергей Скуратов. За премиальными фасадами из клинкерного кирпича, которые гармонично сочетаются с застройкой эпохи советского неоклассицизма, скрыты самые передовые решения. 

  • панорамные окна «в пол»
  • потолки более 3 метров
  • индивидуальные вентканалы в каждой квартире
  • внутрипольные конвекторы
  • фреонопроводы для кондиционеров
  • лифт с этажа в подземный паркинг
  • закрытый двор
  • уникальное оснащение двора и площадок возле дома

Закрытая территория

На закрытой территории площадью 6,7 га возводятся дома высотой до семи этажей. Вход на территорию будет доступен по сканеру лица или отпечатку пальца.

Авторское благоустройство 

Почти половину пространства занимает зеленая зона, растения для которой подбирали специалисты в области ландшафтного дизайна. Дворы оборудованы детскими игровыми площадками, зонами для отдыха и занятий спортом. 

Новая пешеходная улица 

Пешеходная улица разделяет квартал Depo на две части, которые соединены мостиком. Здесь расположатся бутики и рестораны, супермаркет, большой фитнес-центр и даже искусственный пруд. 

Более 800 парковочных мест

За каждой квартирой закреплено парковочное место в подземном паркинге, спуститься в который можно из любого дома прямо на лифте, не выходя на улицу.

Мастер-спальня с ванной и гардеробной

В квартирах квартала Depo количество гардеробных и ванных равно количеству спален. Каждый член семьи будет иметь личное пространство. Отдельно можно выделить большую мастер-спальню, в которой расположены входы в собственные ванную и гардеробную.

Кладовые и постирочные

В подвальном этаже для жителей будут созданы удобные кладовые. А в самих квартирах предусмотрены специальные комнаты для стирки и хранения уборочного инвентаря – постирочные. 

*Стоимость объекта указана за квадратный метр

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