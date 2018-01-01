Жилой квартал Minsk World Квартал Западная Европа

В «Западной Европе» запроектированы и возводятся не только 14 домов по 25 этажей, но и 2 детских сада с бассейнами, музыкальная школа и поликлиника, общественно-образовательный и торгово-развлекательный центры.

Здесь появится спортивный комплекс и экологичные детские площадки, расположенные во дворах без транзитного движения транспортных средств. В домах предусмотрены стилобаты с торгово- административными помещениями, где могут открыться аптека или кафетерий, фитнес-клуб или магазин для гурманов, детский центр или салон вещей, необходимых для дома.

Через 1 квартал возводится Международный финансовый центр и крупнейший в стране ТРЦ Avia Mall. В шаговой доступности станция метро «Аэродромная», открывающаяся летом 2023 года.