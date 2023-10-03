Поездка в Амстердам обойдётся ещё дороже. В городе введут самый высокий туристический налог в Европе

В 2024 г. в Амстердаме будет введен самый высокий в Европе налог на туристов, при котором они будут платить до 12,5% от стоимости номера в гостинице. Так город стремится справиться с последствиями чрезмерного туризма и защитить качество жизни своих горожан.

Новый налог будет взиматься со всех ночевок в гостиницах, хостелах и других платных местах размещения. Он будет рассчитываться как процент от стоимости номера, а максимальный размер сбора составит €22 за ночь. Пассажиры круизных судов также будут платить налог в размере €11 с человека.

Амстердам и так является одним из самых дорогих туристических направлений в Европе, а новый налог, скорее всего, еще больше увеличит стоимость посещения города. Однако городские власти утверждают, что туристы должны участвовать в покрытии затрат на услуги, которыми они же и пользуются.

Ожидается, что налог будет приносить около €105 млн. в год, которые пойдут на финансирование целого ряда инициатив, в том числе:

улучшение работы общественного транспорта;

инвестиции в зеленые зоны и парки;

снижение уровня шума и загрязнения окружающей среды;

поддержка местных предприятий и учреждений культуры.

Ожидается, что новый налог на туристов вступит в силу 1 января 2024 года.

Представители туристической отрасли Амстердама неоднозначно отреагировали на введение нового налога. Некоторые предприятия приветствуют этот шаг, утверждая, что он поможет улучшить качество города как для туристов, так и для жителей. Другие выразили обеспокоенность тем, что налог сделает город менее конкурентоспособным и оттолкнет от него туристов.