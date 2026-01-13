Hekking Nvm Makelaardij

  1. Realting.com
Нидерланды, Гаага
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2008
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Dutch
Веб-сайт
www.hekking.nl/
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Хеккинг NVM Макелаардий является вашим надежным партнером на рынке недвижимости Гааги. Мы направляем покупателей и продавцов с личным вниманием и профессиональным опытом. Наша команда сочетает в себе архитектурный опыт, нотариальный опыт и знания рынка для достижения наилучших результатов. Будь то покупка, продажа, аренда или оценка, мы предлагаем индивидуальные решения для каждой недвижимости. С помощью бесплатной оценки мы поможем вам получить представление о рыночной стоимости вашей недвижимости и обеспечить плавный и успешный процесс.

Услуги

Хеккинг NVM Makelaardij - агентство недвижимости с полным спектром услуг в Нидерландах, специализирующееся на жилой и коммерческой недвижимости. Как член NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), агентство придерживается строгих профессиональных стандартов и предлагает надежные, прозрачные услуги.

Наши агенты в Нидерландах
Dennis Hekking
Dennis Hekking
1 объект
