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Жильё в Юкатане, Мексика

Мерида
3
5 объектов найдено
Дом 2 спальни в Мерида, Мексика
Дом 2 спальни
Мерида, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 595 м²
Добро пожаловать в Каанаи, уникальное жилое сообщество, расположенное в историческом районе …
$621,761
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Пентхаус в Мерида, Мексика
Пентхаус
Мерида, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 566 м²
Расположенный на исторической территории Hacienda Xcanatun, захватывающее поместье 18-го век…
$1,03 млн
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Пентхаус в Прогресо, Мексика
Пентхаус
Прогресо, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 268 м²
Этот эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в Бонанзе, расположенный в от…
$799,000
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Пентхаус в Ixil, Мексика
Пентхаус
Ixil, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 091 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный пентхаус в Marola Residences, где пляжная роскошь соо…
$1,02 млн
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Дом 3 спальни в Мерида, Мексика
Дом 3 спальни
Мерида, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 033 м²
Испытайте непревзойденную роскошь в этой изысканной вилле с 3 спальнями, расположенной в экс…
$940,000
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