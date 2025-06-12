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Жильё в Merida, Мексика

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Мерида, Мексика
Дом 2 спальни
Мерида, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в Каанаи, уникальное жилое сообщество, расположенное в историческом районе …
$621,761
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Дом 3 спальни в Мерида, Мексика
Дом 3 спальни
Мерида, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Испытайте непревзойденную роскошь в этой изысканной вилле с 3 спальнями, расположенной в экс…
$940,000
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Пентхаус в Мерида, Мексика
Пентхаус
Мерида, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на исторической территории Hacienda Xcanatun, захватывающее поместье 18-го век…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Merida, Мексика

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