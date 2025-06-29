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Жильё в Веракрус, Мексика

Коацакоалькос
4
Халапа-Энрикес
3
42 объекта найдено
Дом 4 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 4 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 759 м²
3-уровневый дом, р1: гараж, склад, roomGames, полутуалет, вестибюль, 2 спальни с ванной комн…
$8,84 млн
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Дом 2 спальни в Nogales, Мексика
Дом 2 спальни
Nogales, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Великолепный дом, расположенный в Аквиле-Сердан, который имеет следующие особенности: Дом с …
$1,07 млн
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Дом 3 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 3 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Домашняя комната Пресная вода, участок 23, яблоко 33, Грациано Санчес, Бока-дель-Рио, Веракр…
$1,65 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Коацакоалькос, Мексика
Дом 3 спальни
Коацакоалькос, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Великолепный дом расположен в нефтяной компании, которая имеет следующие особенности: Дом с …
$1,45 млн
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Дом 4 спальни в Jose Cardel, Мексика
Дом 4 спальни
Jose Cardel, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Домашняя комната. Разработана на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: Столовая…
$2,45 млн
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Дом 4 спальни в Халапа-Энрикес, Мексика
Дом 4 спальни
Халапа-Энрикес, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Откройте для себя эту великолепную резиденцию на продажу, спроектированную известным архитек…
$14,00 млн
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Дом 2 спальни в Поса-Рика-де-Идальго, Мексика
Дом 2 спальни
Поса-Рика-де-Идальго, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Дом на продажу*Оплаченный из банковского кредита**Немедленная доставка**Назначение за 72 час…
$2,01 млн
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Дом 3 спальни в Коацакоалькос, Мексика
Дом 3 спальни
Коацакоалькос, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
HOUSE ROOMXicotencatl, лот 26 А, Мза 101, усилия братьев по работе, Коацакоалькос, Веракрус.…
$1,69 млн
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Дом 3 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 3 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 554 м²
Красивая недвижимость, расположенная в исключительной золотой прибрежной зоне, в Бока-дель-Р…
$13,50 млн
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Дом 2 спальни в Medellin, Мексика
Дом 2 спальни
Medellin, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Описание: Домашняя комната. Общая площадь земли 599.00 м2Строительная поверхность 75.00 м2Дл…
$1,32 млн
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Дом 3 спальни в Mandinga y Matoza, Мексика
Дом 3 спальни
Mandinga y Matoza, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
263,78 М2 Террено300,00 m2 Строительство Casas de 2 niveles ubicados en una zona habitaciona…
$1,61 млн
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Дом 3 спальни в Халапа-Энрикес, Мексика
Дом 3 спальни
Халапа-Энрикес, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
231,0 м2 строительства. Красивый и уютный торговый дом в фракционировании, он имеет отличное…
$3,40 млн
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Дом 2 спальни в Medellin, Мексика
Дом 2 спальни
Medellin, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
3 495,25 М2 Terreno793,85 м2 Строительство В Жилищном подразделении 15 домов профессор Адам …
$2,43 млн
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Дом 2 спальни в Martinez de la Torre, Мексика
Дом 2 спальни
Martinez de la Torre, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 724 м²
Значение: 54 172 552,50M2 земли: 28902M2 строительства: 12724 Место, где путешествует жилой …
$5,42 млрд
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Дом 3 спальни в Medellin, Мексика
Дом 3 спальни
Medellin, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 173 м²
1,417.50 М2 Террено1,173.08 м2 Строительство Существует 21 дом дуплексного типа, каждый из к…
$2,06 млн
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Дом 3 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 3 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом на продажу*Подсчитано** Немедленная доставка** Назначение за 72 часа* Домашняя комната р…
$1,12 млн
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Дом 2 спальни в Perote, Мексика
Дом 2 спальни
Perote, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Великолепный дом, расположенный в Пероте, который имеет следующие особенности: Дом с 2 спаль…
$1,01 млн
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Дом 2 спальни в Cosoleacaque, Мексика
Дом 2 спальни
Cosoleacaque, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом расположен в Минатитлан Веракрус, который имеет следующие характеристики: 435 м2 земли, …
$1,61 млн
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Дом 2 спальни в Поса-Рика-де-Идальго, Мексика
Дом 2 спальни
Поса-Рика-де-Идальго, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Инвестиционные возможности; Представьте свой капитал на рынке недвижимости. Воспользуйтесь о…
$1,08 млн
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Дом 3 спальни в Халапа-Энрикес, Мексика
Дом 3 спальни
Халапа-Энрикес, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
430.21 постройки.352 земельного участка. Красивая и большая продажа дома, она имеет отличное…
$3,40 млн
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Дом 3 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 3 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 199 м²
Общая площадь 199,72 м2 Поверхность здания 342,м2
$3,74 млн
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Дом 2 спальни в Mandinga y Matoza, Мексика
Дом 2 спальни
Mandinga y Matoza, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
259,06 М2 Террено149,91 м2 ConstructionNice House состоит из: гостиной, кухни, 2 спален, 2 в…
$1,48 млн
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Дом 3 спальни в Cosoleacaque, Мексика
Дом 3 спальни
Cosoleacaque, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Дом закрыт Solidarity El Naranjito, Cosoleacaque, Veracruz, который имеет следующие характер…
$1,21 млн
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Дом 4 спальни в Alto Lucero de Gutierrez Barrios, Мексика
Дом 4 спальни
Alto Lucero de Gutierrez Barrios, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
27,8 га На краю Мексиканского залива 4 спальни, 2 с раздевалкой, главная с ванными комнатами…
$97,00 млн
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Дом 4 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 4 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 638 м²
Земля 400 м2 и строительство 638 м2 Красивый дом с отличным распределением, комнатной площад…
$5,50 млн
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Дом 2 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 2 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Описание: Двухуровневая комната дома. Общая площадь 300 м2 Поверхность 400 m2* Стоимость про…
$5,91 млн
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Дом 4 спальни в El Paraiso La Charca, Мексика
Дом 4 спальни
El Paraiso La Charca, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 509 м²
Дом, построенный на двух уровнях Сделайте свое лучшее предложение о стоимости продажи и купи…
$2,55 млн
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Дом 4 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 4 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Linda Casa находится в одном из самых эксклюзивных районов Веракруса. Он имеет 400 м2 строит…
$3,55 млн
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Дом 2 спальни в Mandinga y Matoza, Мексика
Дом 2 спальни
Mandinga y Matoza, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Описание: Домашняя комната. Общая площадь земли 180,55 м2 Поверхность сооружения 149,91 m2 (…
$1,69 млн
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Дом 3 спальни в Alvarado, Мексика
Дом 3 спальни
Alvarado, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
316,6 м2 постройки. Линда и большой дом в подразделении, имеет отличное распределение, состо…
$4,75 млн
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Типы недвижимости в Веракрус

дома

Параметры недвижимости в Веракрус, Мексика

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