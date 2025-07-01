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Жильё в Xalapa, Мексика

дома
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3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Халапа-Энрикес, Мексика
Дом 3 спальни
Халапа-Энрикес, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
231,0 м2 строительства. Красивый и уютный торговый дом в фракционировании, он имеет отличное…
$3,40 млн
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Дом 3 спальни в Халапа-Энрикес, Мексика
Дом 3 спальни
Халапа-Энрикес, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
430.21 постройки.352 земельного участка. Красивая и большая продажа дома, она имеет отличное…
$3,40 млн
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Дом 4 спальни в Халапа-Энрикес, Мексика
Дом 4 спальни
Халапа-Энрикес, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Откройте для себя эту великолепную резиденцию на продажу, спроектированную известным архитек…
$14,00 млн
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Параметры недвижимости в Xalapa, Мексика

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