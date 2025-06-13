Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Тулум
  4. Жилая

Жильё в Тулум, Мексика

квартиры
10
дома
20
30 объектов найдено
Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла Нибуру - шедевр современной архитектуры, плавно сочетающий минималистский дизайн с при…
$1,30 млн
Оставить заявку
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в продуманно спроектированную кондоминиум с 2 спальнями в Маранте, бутик на…
$626,652
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и спокойствия в этой изысканной вилл…
$645,000
Оставить заявку
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой 3-комнатной резиденции в Маранте, эксклюзивно…
$921,853
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Тулум, Мексика
Дом 2 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В регионе, где развитие часто ставит под угрозу подлинность, этот эксклюзивный анклав выделя…
$685,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Тулум, Мексика
Квартира 2 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Последние три единицы!Почувствуйте сущность бутик-жизни в Casa Emilia✨2 спальни, 2 квартиры …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в эксклюзивном закрытом сообществе Танка, эта потрясающая вилла предлагает иде…
$1,20 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Откройте для себя Casa Tres Palmeras, необыкновенную виллу с 4 спальнями и 6 ванными комната…
$2,90 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Тулум, Мексика
Дом 6 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать в поместье Майя, расположенное в эксклюзивном прибрежном сообществе Плайя П…
$899,000
Оставить заявку
Дом 8 спален в Тулум, Мексика
Дом 8 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Jade Bay 8 - это выдающаяся пляжная вилла в Акумале, предлагающая исключительное сочетание с…
$3,95 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Испытайте идеальное сочетание современной элегантности и потрясающей природной красоты Тулум…
$1,60 млн
Оставить заявку
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя идеальное сочетание элегантности и спокойствия с этим потрясающим 3-комнат…
$910,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Тулум, Мексика
Дом 5 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Каса Саградо Безопасные, элегантные инвестиции в райОткройте для себя идеальное сочетание ро…
$4,90 млн
Оставить заявку
Дом 10 спален в Тулум, Мексика
Дом 10 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 13
Скрытая в очаровательных джунглях Тулума, всего в нескольких минутах от нетронутых берегов К…
$5,50 млн
Оставить заявку
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в эксклюзивном анклаве Майим в бухте Танка, эта потрясающая трехкомнатная, тре…
$1,55 млн
Оставить заявку
Дом 9 спален в Тулум, Мексика
Дом 9 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 11
Спрятанный в Tulum Casa Arka - архитектурный шедевр, который переопределяет роскошь. Это изы…
$5,20 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная в захватывающих дух окрестностях Тулума, Мексика, Вилла Корал является настоящ…
$945,000
Оставить заявку
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в BESPOKE, эксклюзивную коллекцию из 22 архитектурно признанных резиденций,…
$895,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в самом сердце пышных джунглей Тулума, этот потрясающий таунхаус с тремя спаль…
$550,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Cienfuegos Villa 1 - это изысканный трехкомнатный таунхаус в эксклюзивном бутике Cienfuegos …
$505,000
Оставить заявку
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Испытайте лучшее в тропической жизни с этой потрясающей кондоминиумом на первом этаже с 3 сп…
$2,52 млн
Оставить заявку
Дом 9 спален в Тулум, Мексика
Дом 9 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Punta Sur 5 - это главная пляжная вилла в Акумале, предлагающая частное убежище с захватываю…
$3,95 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта современная пляжная вилла расположена в желательном сообществе Tankah Tres, тихом и экск…
$2,20 млн
Оставить заявку
Дом 7 спален в Тулум, Мексика
Дом 7 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Jade Bay 9 - это выдающаяся пляжная вилла в Акумале, предлагающая эксклюзивное сочетание сов…
$3,95 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Тулум, Мексика
Дом 6 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Откройте для себя Casa Vida, изысканную виллу, расположенную в престижном сообществе Тулум А…
$2,50 млн
Оставить заявку
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Испытайте идеальное сочетание роскоши, спокойствия и современного оздоровительного образа жи…
$1,30 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Тулум, Мексика
Пентхаус
Тулум, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Откройте для себя непревзойденный роскошный образ жизни в этом изысканном пентхаусе Saastal,…
$700,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Добро пожаловать в Каса Уумбал — святилище баланса и элегантности, вдохновленное словом майя…
$900,000
Оставить заявку
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в эксклюзивном закрытом сообществе Luum Zamá, эта изысканная 2-комнатная резид…
$500,683
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Добро пожаловать в отель своей мечты в Тулуме - потрясающую виллу в стиле Риада, вдохновленн…
$650,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти