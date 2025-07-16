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Дома в Тулум, Мексика

32 объекта найдено
Дом 6 спален в Тулум, Мексика
Дом 6 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Добро пожаловать в поместье Майя, расположенное в эксклюзивном прибрежном сообществе Плайя П…
$48,319
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Набор из 6 роскошных бутик-вилл, специально разработанных для интеграции в этот регион Ривье…
$20,423
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Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 736 м²
Вилла Нибуру - шедевр современной архитектуры, плавно сочетающий минималистский дизайн с при…
$69,872
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TekceTekce
Дом 9 спален в Тулум, Мексика
Дом 9 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 12 768 м²
Punta Sur 5 - это главная пляжная вилла в Акумале, предлагающая частное убежище с захватываю…
$212,303
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 5 812 м²
Эта современная пляжная вилла расположена в желательном сообществе Tankah Tres, тихом и экск…
$118,244
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 628 м²
Расположенная в захватывающих дух окрестностях Тулума, Мексика, Вилла Корал является настоящ…
$50,791
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 723 м²
Расположенный в самом сердце пышных джунглей Тулума, этот потрясающий таунхаус с тремя спаль…
$29,561
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Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
Живите мечтой Тулума, с его уникальным образом жизни на пляжах Карибского моря, сосуществова…
$37,258
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 993 м²
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и спокойствия в этой изысканной вилл…
$34,667
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Я рад представить эту драгоценность инвестиций в самом сердце рая: современная квартира в же…
$304,229
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Дом 2 спальни в Тулум, Мексика
Дом 2 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 583 м²
В регионе, где развитие часто ставит под угрозу подлинность, этот эксклюзивный анклав выделя…
$36,817
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Набор из 6 вилл роскошного бутика, специально разработанных для интеграции в этот регион Рив…
$20,423
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Дом 6 спален в Тулум, Мексика
Дом 6 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 8 000 м²
Откройте для себя Casa Vida, изысканную виллу, расположенную в престижном сообществе Тулум А…
$133,947
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Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Terreno 750 M2CONSTRUCTION 475,55 м24 спальни в общей сложности 2 с гостиной и гардеробной 4…
$64,494
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Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Откройте для себя Casa Tres Palmeras, необыкновенную виллу с 4 спальнями и 6 ванными комната…
$155,868
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Дом 8 спален в Тулум, Мексика
Дом 8 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 5 835 м²
Jade Bay 8 - это выдающаяся пляжная вилла в Акумале, предлагающая исключительное сочетание с…
$212,303
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Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
376,67 М2 Террено348,02 м2 строительства Оснащенные и меблированные 4 спальни с шкафом Втора…
$94,054
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Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
ВЕЛИКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У нас есть ЗАЯВЛЕНИЯ АЙРАНБА, БОЛЬШОЙ ДОМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ…
$37,084
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Дом 5 спален в Тулум, Мексика
Дом 5 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 611 м²
Каса Саградо Безопасные, элегантные инвестиции в райОткройте для себя идеальное сочетание ро…
$263,309
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 390 м²
Полностью обставлен и готов к переезду!Этот красивый дом имеет просторный интерьер и высокок…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 595 м²
Расположенная в эксклюзивном закрытом сообществе Танка, эта потрясающая вилла предлагает иде…
$64,443
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Дом 10 спален в Тулум, Мексика
Дом 10 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 10
Площадь 11 000 м²
Скрытая в очаровательных джунглях Тулума, всего в нескольких минутах от нетронутых берегов К…
$295,611
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Набор из 6 вилл роскошного буйтика, специально разработанных для интеграции этого региона Ри…
$20,423
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Хороший дом, расположенный в центре Тулума. Он имеет 240 м2 конструкции и состоит из комнаты…
$287,537
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 712 м²
Cienfuegos Villa 1 - это изысканный трехкомнатный таунхаус в эксклюзивном бутике Cienfuegos …
$27,142
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Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 788 м²
Добро пожаловать в отель своей мечты в Тулуме - потрясающую виллу в стиле Риада, вдохновленн…
$34,936
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Дом 7 спален в Тулум, Мексика
Дом 7 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 8 823 м²
Jade Bay 9 - это выдающаяся пляжная вилла в Акумале, предлагающая эксклюзивное сочетание сов…
$212,303
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 191 м²
Испытайте идеальное сочетание современной элегантности и потрясающей природной красоты Тулум…
$85,996
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Дом 4 спальни в Тулум, Мексика
Дом 4 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 949 м²
Добро пожаловать в Каса Уумбал — святилище баланса и элегантности, вдохновленное словом майя…
$48,221
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Дом 3 спальни в Тулум, Мексика
Дом 3 спальни
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Хороший дом, расположенный в Гран Виа Майя. Он имеет конструкцию 250 м2 и распределен в гост…
$222,505
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