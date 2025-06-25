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Кондо в Puerto Aventuras, Мексика

Кондо Удалить
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3 объекта найдено
Кондо в Puerto Aventuras, Мексика
Кондо
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 915 м²
Добро пожаловать в дом своей мечты на Ривьере Майя! Этот потрясающий пентхаус с 3 спальнями …
$1,06 млн
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Кондо в Puerto Aventuras, Мексика
Кондо
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 238 м²
Добро пожаловать в Гран-Пенинсула, эксклюзивное убежище на набережной в Пуэрто-Авентурасе, г…
$1,04 млн
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Кондо в Puerto Aventuras, Мексика
Кондо
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 522 м²
Этот элегантный кондоминиум с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатами в Marina Aqua предлагает и…
$567,568
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