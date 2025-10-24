Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо в Brisas de Zicatela, Мексика

Кондо в Brisas de Zicatela, Мексика
Кондо
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 679 м²
Own a luxurious 1,679 Ft2 condo at La Flia II, a beachfront development in La Barra, Puerto …
$750,000
Кондо в Brisas de Zicatela, Мексика
Кондо
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 237 м²
Located in the hot hub of La Punta Zicatela, Puerto Escondido!  This exclusive development c…
$408,000
Кондо в Brisas de Zicatela, Мексика
Кондо
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 087 м²
Located in the tranquil residential neighborhood of La Barra, Puerto Escondido. Altavista is…
$309,000
Кондо в Brisas de Zicatela, Мексика
Кондо
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 893 м²
Luxury living just steps from Zicatela beach & market! Experience the ultimate coastal lifes…
$238,000
