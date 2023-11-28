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Дома в Zygaiciai, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Zygaiciai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Zygaiciai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
1 ВЫСОКИЙ ДОМ С МАНСАРДОЙ В ВЫСОТЕ Шипы - городок в 22 км от Таурага, в северо-западном нап…
€15,000
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