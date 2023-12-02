Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Жасляй

Земельные участки в Жасляй, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Жасляй, Литва
Земельные участки
Жасляй, Литва
Продается жилой участок площадью 1,9771 га в многообещающем районе недалеко от города Кайшиа…
€49,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
Перейти