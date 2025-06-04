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Квартиры с садом в Вильнюсе, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
UP UP
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Квартира площадью 57 кв.м., Antakalnio g. 94.3 просторных номера, в удобном месте в Вильнюсе…
$176,435
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Параметры недвижимости в Вильнюсе, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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