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Дома в Vidiskiai, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Naruciai, Литва
Дом с Furnace heating
Naruciai, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Уникальная усадьба на продажу - часть поместья Ясульберри. Домашняя усадьба - 13,4 акра, ряд…
€18,500
в месяц
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