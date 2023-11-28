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Жильё в Veliuonos seniunija, Литва

дома
4
5 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Griciai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Griciai, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается грибы г. 10, Grici, Veloon sen., Jurbarko r. один этаж с мансардным и подвальным м…
€16,000
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Квартира 2 комнаты с With furniture, с Domestic equipment, с камином в Veliuona, Литва
Квартира 2 комнаты с With furniture, с Domestic equipment, с камином
Veliuona, Литва
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
€17,000
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Дом с Furnace heating в Tamosiai, Литва
Дом с Furnace heating
Tamosiai, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€55,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Griciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Griciai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
ПУТЬ ЮРБАРКА РАДЖОНА, ГРИСИУОСА, СОДИ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ЖИВОЙ ЖИЗНИ!!! 1.5ha продается…
€66,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Veliuona, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Veliuona, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ - ВЫБОР! Велун – один из старейших, самых красивых и интер…
€17,300
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Параметры недвижимости в Veliuonos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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