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Дома с гаражом в Veiveriu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Papilvis, Литва
Дом
Papilvis, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
НАТУРА ПРОДАВАЕТСЯ СОДО НАМ 77,72 м 2, С 16,64 ВОЙНЫ СЛОУГТЕР, ПАКАЛЬНИЯ ГАТХ, ЗЕЛЕНАЯ ДОРОГ…
$34,191
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Capital
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Параметры недвижимости в Veiveriu seniunija, Литва

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