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Дома в Rumsiskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Antakalnis, Литва
Дом
Antakalnis, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ДОМ С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОСТРОЙКАМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОКОМ 20. -----------------------…
$51,778
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Параметры недвижимости в Rumsiskiu seniunija, Литва

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