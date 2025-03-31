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Коммерческая недвижимость в Подбродзье, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 767 м² в Подбродзье, Литва
Коммерческое помещение 767 м²
Подбродзье, Литва
Площадь 767 м²
Этаж 1
В усадьбе усадьбы Науядварис, расположенной в районе Швенчиони, до сих пор сохранились элеме…
$387,768
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