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Дома с гаражом в Mazoji Riese, Литва

3 объекта найдено
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
УЮТНАЯ, СВЕТЛАЯ И ТЕПЛАЯ КВАРТИРА ПЛОЩАДЬЮ 234 КВ.М. НА ПРОДАЖУ. КИРПИЧНЫЙ ДОМ В АУТТАТИ РУС…
$433,060
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
СВОЙ ЖЕЛТЫЙ СВОЙ СОДЕРЖАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ВНИМАНИЕ 5 ДОМОВ! Этот дом не только приглашает в…
$593,722
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА А++ В РЕЗИДЕ…
$253,570
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