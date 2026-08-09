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Квартиры в Мажейкском районе, Литва

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Мажейкяй
9
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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 4 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 5/5
Отправка майора, сбор 4 карабинов. СТРАНА МОНТЕНЕГРО ПАРК И СОУГТ, ЛАУБАЙ ПУКИ ЛОККИ СЕМЬИ С…
$75,355
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Квартира 3 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная, уютная и экономичная 3-комнатная квартира в аренду в центре города …
$118,249
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Квартира 3 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
3 кабинки должны быть отправлены в корм. Написано во всем буте, делится в корридоре ВИТРОВЫЙ…
$81,469
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продажа 2 капсул в данный момент Общий: • Адрес: Gamchių g. 25, Mažeikiai • Высокие: 5/5 • …
$54,487
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Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продажа 2 Каб. Но 5/5 - имя СОДЕРЖАНИЕ G.9 ПРИМЕЧАНИЯ Возможность купить с льготным кредитом…
$63,475
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Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продажа 2 капсул с обратной связью, полученной без 2 номера квартиры в аренду в Mažeikiai, …
$45,583
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Квартира 1 комната в Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Продажа КАСТЛА 1, связанного с обратной стороной 1 комнатная квартира в аренду в Mažeikiai,…
$45,077
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Квартира 1 комната в Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/9
Продажа 1 каб. Но 4 этажа СОДЫ G.11 Общий Месторасположение: SODAntressiung g. 11, Mažeikia…
$36,233
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Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Подтвержденные правила, условие 2. Но. РЕЗУЛЬТАТЫ С КОМПОНЕНТАМИ И ТЕХНИКАМИ ПОКУПАТЕЛЯ TOT…
$48,437
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Квартира 3 комнаты в Векшняй, Литва
Квартира 3 комнаты
Векшняй, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Продажа пространства, разъяснение, 3 КАМБ. Но. Общий Расположение: Mažeikai, Friendship Str…
$64,962
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Параметры недвижимости в Мажейкском районе, Литва

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