Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Мажейкский район
  5. Квартиры

Квартиры в Мажейкский район, Литва

Квартира В архив
Очистить
15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
ПРОДАЖА 2 КОМНАТ. 2/3 на 2/3 этаже СВОБОДА G.218 В небольших количествах ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ М…
€27,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
2 комнаты продаются. GENERALBUTIS ТАБЛИЦЫ 3-го этажа G.16 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Ve…
€23,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом в Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Мажейкяй, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
1 комната продается. BUTAS 5 - AME HIGH ( не угловой ) ПРИМЕНЕНИЕ G.4 В МАЛЕНЬКИХ ОБЩАЯ ИНФ…
€18,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
2 комнаты. BUTAS 3 - AME HIGH РЕЖИМ G.5 В МАЛЕНЬКОМ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: SODES g.…
€35,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Мажейкяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
€39,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Мажейкяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
€63,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Krakiai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Krakiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Просторный на продажу, 3 Камбоджа. квартира, с современным интерьером. Легкие и уютные дома,…
€105,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
ОБЪЯСНЕНИЕ ПАТОГАУЗА 2 КОМНАТА. ПОКУПАЙТЕ ВЕСНУ G. 13 БУТАС ПРОДАЕТСЯ СО ВСЕМИ МАТОМА БЕЛЫЙ …
€40,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мажейкяй, Литва
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЖА PATOGUS ОБЪЯСНЕНИЕ, СВЕТ, ТЕПЛО 1 КОМНАТА. БУТАС ВЕНТОС Г. 7 ПРОДАЕТСЯ СО ВСЕМИ БЕЛЫ…
€26,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 9/9
ПОДВЕРГНУТОЕ ПАТОГАУЗУ ОБЪЯСНЕНИЕ 3 КОМНАТЫ С ХОЛУ. СТРАНА ЭЙФЕЛЬ И НЕ ИМЕЮТ ВЫЗОВОВ, ОЧЕНЬ …
€73,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
ПОТОЛКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 2 КОМНАТЫ. BUTAS. BUTAS ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ МАТОМА БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКАМ.…
€46,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Krakiai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Krakiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
4-AME ВЫСОКИЙ, 2-КОМНАТ ПОКАЗЫВАЕТСЯ. BUTAS ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Малый, Содай г. …
€34,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
ПАТОГРАФИИ ОБЪЯСНЕНИЯ 3 КОМНАТЫ С ХОЛУ. ЦЕНА, МЕСТО ПУТИ. СВЕТ И ВЫ БУДЕТЕ ДОМОМ. ПРОДАВАТЬ…
€75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты в Auksudys, Литва
Квартира 3 комнаты
Auksudys, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
3 КОМНАТЫ КУПИТЬ 5 ВЫСОКИХ, БЕЛЫХ И БУИТИННЫХ ТЕХНИКА Все последние объявления о недвижимост…
€59,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Reivyciai, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Reivyciai, Литва
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
ПРОДАННЫЕ ПУТЫ и ПРОЦЕДУРЫ, ПАТОГАУС ОБЪЯСНЕНИЕ 1 КОМНАТА. BUTAS. BUTAS ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ МАТОМ…
€22,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Мажейкский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти