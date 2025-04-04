Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Kudirkos Naumiescio seniunija
  4. Жилая

Жильё в Kudirkos Naumiescio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Кудиркос-Науместис, Литва
Дом
Кудиркос-Науместис, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Good house for sale in Kudirka Naumiestis near the center. ; Great communication with all ed…
$27,146
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kudirkos Naumiescio seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов