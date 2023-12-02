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Дома в Камаяй, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Камаяй, Литва
Дом с Furnace heating
Камаяй, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Жилой дом с участком жилой недвижимости 16-го века продается в городе Камаи. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€17,000
в месяц
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Capital
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