ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Земельные участки
Ионавский район
Земельные участки в Ионавский район, Литва
Очистить
19 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 1,468 га продается в деревне Кунгушил, в районе Йонава…
€22,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонава, Литва
€46,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
cicinai, Литва
11.25 ГЛАВНАЯ СВЕТНАЯ РАЗДЕЛ В ГОРОДЕ ГОРОД ГОРОД! СКЛИП В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ С ХОРОШЕЙ КОНФИД…
€8,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Йонава, Литва
В Ионавском районе в селе Пилате продается уникальная усадьба - памятник культуры республика…
€63,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Budos II, Литва
НЕЙЛИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ СКЛИП АНТ УПЕЛ ХРАНТ не слишком далеко от КАУНО! ПРОДАЖА СЕЛЬ…
€19,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Paryzius, Литва
67 акров участка на продажу, в деревне Париж, в старом швейцарском. В Йонавском районе. Сель…
€15,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Liepiai, Литва
Йонавский район. Букон старый. В июле продано 3 га. участок земли. Отличное место для фермер…
€20,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Ragoziai, Литва
В районе Йонава участки продаются в этом районе, на Роге Рагогай, к вашему дому. Гладкий ква…
€11,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Stoskai, Литва
Коммерческий участок назначения 130 стратегически отображается в очень привлекательном месте…
€87,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Skarbinai, Литва
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
€11,416
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
€9,400
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
€10,704
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
€9,232
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
€9,424
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
€11,424
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Ragoziai, Литва
Продается в 29.11 утра участок в районе Йонава, деревня Рагозе, Голгофа г.18. SKLYPAS • Пло…
€14,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jonalaukis, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ БАСАНАВИУМ Г. ИНВЕСТИЦИИ!!! Мы изменим назначение участка в соответствии с ваш…
€30,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Uzmiskiai, Литва
САМОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОШИБКА ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНА БЕРИАЛ ТВЕНКИН! Эксклюзивный квартал …
€44,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
In a very good place, a plot is sold in the Jonava district of Switzerland. The plot finds a…
€16,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL