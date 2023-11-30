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Земельные участки в Ионавский район, Литва

19 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 1,468 га продается в деревне Кунгушил, в районе Йонава…
€22,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонава, Литва
€46,000
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Земельные участки в cicinai, Литва
Земельные участки
cicinai, Литва
11.25 ГЛАВНАЯ СВЕТНАЯ РАЗДЕЛ В ГОРОДЕ ГОРОД ГОРОД! СКЛИП В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ С ХОРОШЕЙ КОНФИД…
€8,000
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Земельные участки в Йонава, Литва
Земельные участки
Йонава, Литва
В Ионавском районе в селе Пилате продается уникальная усадьба - памятник культуры республика…
€63,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Budos II, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Budos II, Литва
НЕЙЛИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ СКЛИП АНТ УПЕЛ ХРАНТ не слишком далеко от КАУНО! ПРОДАЖА СЕЛЬ…
€19,999
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Земельные участки в Paryzius, Литва
Земельные участки
Paryzius, Литва
67 акров участка на продажу, в деревне Париж, в старом швейцарском. В Йонавском районе. Сель…
€15,000
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Земельные участки в Liepiai, Литва
Земельные участки
Liepiai, Литва
Йонавский район. Букон старый. В июле продано 3 га. участок земли. Отличное место для фермер…
€20,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Ragoziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Ragoziai, Литва
В районе Йонава участки продаются в этом районе, на Роге Рагогай, к вашему дому. Гладкий ква…
€11,000
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Земельные участки в Stoskai, Литва
Земельные участки
Stoskai, Литва
Коммерческий участок назначения 130 стратегически отображается в очень привлекательном месте…
€87,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Skarbinai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Skarbinai, Литва
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
€11,416
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Skarbinai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
€9,400
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Skarbinai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
€10,704
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Skarbinai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
€9,232
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Skarbinai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
€9,424
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Skarbinai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Skarbinai, Литва
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
€11,424
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Земельные участки в Ragoziai, Литва
Земельные участки
Ragoziai, Литва
Продается в 29.11 утра участок в районе Йонава, деревня Рагозе, Голгофа г.18. SKLYPAS • Пло…
€14,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jonalaukis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jonalaukis, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ БАСАНАВИУМ Г. ИНВЕСТИЦИИ!!! Мы изменим назначение участка в соответствии с ваш…
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Uzmiskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Uzmiskiai, Литва
САМОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОШИБКА ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНА БЕРИАЛ ТВЕНКИН! Эксклюзивный квартал …
€44,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
In a very good place, a plot is sold in the Jonava district of Switzerland. The plot finds a…
€16,000
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