Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Dotnuvos seniunija
  5. Дома

Дома в Dotnuvos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Vincgalys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Vincgalys, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
A+ класс, 4 комнаты, 139,5 кв.м, частичная отделка (85% окончательность) дома с участком пло…
€175,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Дом в Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
SODYBA ЕСТЕСТВЕННО И ЛЕСНО В РАСЧЕТАХ ПОВЕРХНОСТИ. ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛ…
€57,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Dotnuvos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти