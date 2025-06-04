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Дома с гаражом в Babtu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Babtai, Литва
Дом
Babtai, Литва
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
330,45 кв.м. н.э. С небольшим количеством 14,69 кв.м. Недалеко от реки Невис, в живописном, …
$189,769
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Capital
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Параметры недвижимости в Babtu seniunija, Литва

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