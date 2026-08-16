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Дома в Babtu seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Naujasodziai, Литва
Дом
Naujasodziai, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Содо Хаусхолд в большом пространстве! Стремление к спокойствию, природе и удобному общению …
$53,006
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Дом в Zacisius, Литва
Дом
Zacisius, Литва
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
Сад продается в деревне Закуциус. Я прошу тебя посмотреть! Преимущества: • Опрятное, тихое …
$55,987
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Дом в Naujatriobiai, Литва
Дом
Naujatriobiai, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
Сале Содо Слоухтер с новой публикой, Милк Ариа Ищете тихое место для отдыха на природе? Уют…
$63,031
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Параметры недвижимости в Babtu seniunija, Литва

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