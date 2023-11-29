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Литва
Земельные участки
Алитусское городское самоуправление
Земельные участки в Алитусское городское самоуправление, Литва
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35 объектов найдено
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Алитус, Литва
€13,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
ALYTAUS В ГОРОДЕ, ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ MATOM, ПРОДАЖА SKLYP С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОТМЕЧ…
€120,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
СОЗДАЙТЕ СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ СТИЛИИ: ЭРДВУС СКЛИП С ПАКЕТОМ КАВАЛ-ЭЦЕР - РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬ…
€100,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Алитус, Литва
€35,850
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
СЕЛЛОЙ ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В ИМЯ G., ALYTUJ Продается участок жилой недвижимости в ра…
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Алитус, Литва
2 ДОМОВЛАДЕНИЯ В ПРЕСТИЖНОМ 2 ДОМЕ НА ГОРОДСКОМ МЕСТЕ, В СОБСТВЕННОСТИ GATVIRONMENT -- ПРЕИМ…
€35,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
ПОДАРОК 35 С ПАКЕТОМ ЭКЗАЙРА СУСПАЛЬНОГО И ЗАЯВЛЕНИЕМ LEIDIM, ALYTAUS R. ------------------…
€45,000
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements
Алитус, Литва
ПРОДАЖА 5.1 ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗДЕЛА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УВЕЛИЧИТЬ ОБЩЕННУЮ ЭТИКЕ…
€201,000
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Агентство
Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€8,500
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Агентство
Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
ПОЗЖЕ РЕЗЮМЕ МАСЛАУГТЕР, АЛИТАУС В РАЙОНЕ Географически сельскохозяйственный участок площад…
€14,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 1,70 га на продажу в очень красивом месте, в окружении…
€17,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
В АЛИТУ, 6.79 А. ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С ДОМАШНИМИ ПАМАТАМИ. Лыжная деревня продается в…
€40,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Алитус, Литва
РАЗДЕЛ ПОТОКА С ПАКЕТОМ ЭКДЖЕРА Отличная возможность создать свой собственный оазис в экскл…
€20,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Алитус, Литва
ПОТОК УЧАСТОКА 6.12 АЛИТАУС, БАЛКАСОДИ, В СОДИ, СООБЩЕСТВО, "ПОЛНЫЙ" --- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •…
€2,500
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
ПОТОК 1,2 га алитаусов в раджоне, панемунич некоторые Участок правильной формы для продажи,…
€15,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
1.06 ha plot for sale in Alytaus district, Taknish k. GENERAL INFORMATION: • Address: Alyta…
€5,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
ПРОДАЕТСЯ В АЛТОНАХ 3-х Гектарного УЧАСТКА, КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ Обычн…
€600,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
38,37 га земли для продажи в Судвай, ул. 71, Алитуе, Видзгирский район. Цель собственности…
€690,660
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Алитус, Литва
16.62 Коммерческая недвижимость Aro для продажи в Алитуе, Новая улица, в отличном месте в Ал…
€415,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Алитус, Литва
КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ СЦУЛЬФ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЛУЧАЕ ГОЛОВЫ! _________________________________…
€147,456
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
ПРОДАЕТСЯ, АРЕНДА КОМЕРАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО В НЕФТЕ, НОВЫЙ G. 5D 2,54 акра участка для продажи …
€25,400
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Алитус, Литва
----- СНИЖЕННАЯ ЦЕНА ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАВАЕТСЯ В РАДИО, СТРАНА АЛИТАУС Продается учас…
€9,990
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Алитус, Литва
ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖЕЙ В АЛИТСКОЙ ОБЛАСТИ БЛИЖАЙШАЯ ОСНОВНАЯ АЛИТУС - КОРОБКА, СТРАНА …
€13,500
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements
Алитус, Литва
Продается участок земли площадью 62 акра в многоквартирном доме, в районе Алитаус, рядом с о…
€13,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Алитус, Литва
ПРОДАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ В ALT __________________________________________________________…
€175,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Baksiai, Литва
ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПАРКЕ, ALT ! 93.16 участок земли для продажи в Алитуе, улица Ар…
€83,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Алитус, Литва
Commercial property for sale in Udria st., Myklusėnai k. Alytus r. GENERAL INFORMATION : -…
€25,000
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Capital
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Земельные участки
Алитус, Литва
Продается 12,94 а. и 15,72 а. приусадебные участки в Жажишкес к. Алитус р. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ…
€16,175
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Алитус, Литва
Инвестиционный проект на продажу в ул. Шилелио. Alytuje. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена: 135 000…
€135,000
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Земельные участки
Алитус, Литва
КУПИТЬ ТРИ СЦУЛА УПРАВЛЕНИЯ Три участка для продажи удобно расположены, откуда можно быстро…
€5,900
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