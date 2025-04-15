Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Гулбенский край
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Гулбенском крае, Латвия

2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Stradu pagasts, Латвия
Коттедж 4 комнаты
Stradu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$894,707
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 30 комнат в Kalniena, Латвия
Дом 30 комнат
Kalniena, Латвия
Число комнат 30
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 713 м²
Этаж 2/2
Невероятно - всего 350 евро/м2. Продажа прибыльного бизнеса;3,5 га прямо на берегу озера. Бр…
$736,151
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гулбенском крае, Латвия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов