Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Гулбенский край

Жильё в Гулбенский край, Латвия

3 объекта найдено
Квартира 8 спален без ремонта в Stameriena, Латвия
Квартира 8 спален без ремонта
Stameriena, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 632 м²
Этаж 1/2
Поместье Вонадзини находится в Стамериене, в районе Гулбене, который называют маленькой Швей…
€55,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 27 спален в хорошем состоянии, с видом на озеро в Kalniena, Латвия
Вилла 27 спален в хорошем состоянии, с видом на озеро
Kalniena, Латвия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 713 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на реку в Гулбенский край, Латвия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на реку
Гулбенский край, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€790,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Гулбенский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти