Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Гулбенский край
  4. Жилая

Жилье в Гулбенском крае, Латвия

;
1 объект найдено
Дом 8 комнат в Гулбене, Латвия
Дом 8 комнат
Гулбене, Латвия
Число комнат 8
Площадь 167 м²
Этаж 2
Продается уютный частный дом в идеальном месте, в самом центре Гульбене. В доме частично сд…
$106,561
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гулбенском крае, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти