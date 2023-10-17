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Земельные участки в Будапеште, Венгрия

164 объекта найдено
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 678 м²
€58,223
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 098 м²
€770,983
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 812 м²
€89,991
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 023 м²
€154,294
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€60,596
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 558 м²
€316,386
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 008 м²
€116,034
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 397 м²
Отлично подойдет как для коммерческого использования, так и для строительства собственного д…
€77,098
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€386,781
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 887 м²
€1,67 млн
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 748 м²
€193,390
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€257,157
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 081 м²
€399,000
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 592 м²
€89,991
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 615 м²
€141,794
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 721 м²
€254,586
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 265 м²
€149,555
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 255 м²
€3,09 млн
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 078 м²
€282,873
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 4 563 м²
€123,512
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 282 м²
Срочная продажа земельного участка площадью 1282 кв.м. с готовым планом строительства -27 кв…
€655,751
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 197 м²
€141,562
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 725 м²
€281,061
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 727 м²
€193,390
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€979,844
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 552 м²
€244,299
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 646 м²
€15,471
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 657 м²
€118,035
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 529 м²
€127,380
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 094 м²
€280,301
Как выбрать недвижимость в Будапеште?

Венгрия удивительная страна с богатейшей историей. Расцвет страны и ее столицы Будапешта настал во времена Австро-Венгерской империи, но былое величие сохранилось в этом городе до сих пор. Дунай разделяет столицу на две части — на востоке расположена Пешта, на западных холмах — Обуда и Буда. Большинство квартир в центре находится в старых зданиях, но с хорошим ремонтом. Вокруг — зеленые места и настоящее раздолье для пеших и велосипедных прогулок.

Каждый из 23 районов города имеет свои особенности

Уйбуда интересен своей богатой инфраструктурой развлечений и международными школами. Сейчас тут проживает больше всего жителей Будапешта. Раньше этот микрорайон был для исключительно богатых и знаменитых. Семейные пары с детьми предпочитают апартаменты на холме Геллерт в уютных Шашад и Шашхедь.

Микрорайон Холмы Буды отличается прекрасной панорамой на исторический город. Правда, нужно свое авто — общественный транспорт тут не задействован. В тоже время это самый престижный район города. Будафок-Тетень славится винодельнями и развлечениями.

Определяемся со стоимостью покупки жилья

Безусловно, каждый выбирает район для своего комфорта и уюта, но стоимость — также немаловажный фактор. Цены на недвижимость в Будапеште зависят от престижности района и отдаления от центра.

В элитном районе цена дома начинается от €350 000. В верхней части Будапешта любят селиться актеры и художники. Апартаменты можно приобрести за €40 000-50 000.

В двух шагах от парламента и пешеходной улицы Ваци — от €2500 за «квадрат». Жилье порадует любителей высоких потолков, оригинальной лепнины и красивых двориков. Квартиры здесь покупают в основном для сдачи туристам.
«Венгерский Бродвей» — квартал, где находится множесто театров, академий и кабаре по цене от €1800. Тут сосредоточена большая часть посольств.

Кстати, все сделки по покупке проходят при обязательном участии адвокатов. Нужно отметить, что приобретение недвижимости в Венгрии является первым шагом для получения вида на жительство и гражданства Евросоюза.

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