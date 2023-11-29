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Земельные участки в Будапеште, Венгрия

49 объектов найдено
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 747 м²
€834,772
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 998 м²
€2,86 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 558 м²
€320,183
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 008 м²
€117,426
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 615 м²
€143,495
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 078 м²
€287,042
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 725 м²
€284,433
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 552 м²
€247,900
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 300 м²
€519,286
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 990 м²
€19,571
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 990 м²
€19,571
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 990 м²
€19,571
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 990 м²
€19,571
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 347 м²
€1,20 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 515 м²
€362,717
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 056 м²
€1,57 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 9 100 м²
€2,62 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 034 м²
€313,137
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 967 м²
€164,397
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 052 м²
€1,04 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 904 м²
€143,260
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 758 м²
€169,616
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 635 м²
€701,949
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€652,997
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 077 м²
€1,57 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 640 м²
€23,224
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 428 м²
€16,962
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 214 м²
Будапешт 11-й район, на RUPP-HEGY, 3214 кв.м. строительная площадка продается. Если вы дума…
€1,35 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 839 м²
€127,864
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 066 м²
€1,05 млн
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