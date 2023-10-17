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Земельные участки в Доминикане

52 объекта найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Мишес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Мишес, Доминиканская Республика
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€11,12 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€67,10 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в La Mina de Oro, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
La Mina de Oro, Доминиканская Республика
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€478,17 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Красивый участок земли прямо на пляже в кабаре, способном развивать роскошные проекты. Немед…
€1,46 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€55,976
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€190,513
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Sabaneta de Yasica, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Sabaneta de Yasica, Доминиканская Республика
В красивой Ла-Каталине, с потрясающей растительностью, находится, возможно, самая красивая в…
€4,37 млн
Земельные участки с подъездными путями в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Nagua, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,36 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Деревня на берегу океана с самыми большими удобствами в Сосуа, охраняемая, имеет собственный…
€45,744
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€990,000
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,25 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Nagua, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€65,48 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Bayahibe, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Bayahibe, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€71,28 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Villa Verde, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€111,62 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Мишес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Мишес, Доминиканская Республика
Принесите следующий курорт на знаменитую Плайя-Эсмеральда, Мишес, где недавно открылись и ра…
€410,55 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Стратегическое расположение, пляж, участок, участок, просто принесите свой проект сюда, в са…
€617,728
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Самана, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Самана, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€531,730
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,71 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Sosua, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Sosua, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€41,68 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Boca de Yuma, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Boca de Yuma, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€7,60 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Villa Verde, Доминиканская Республика
7,4 миллиона м2, со всем, что нужно для пристани для яхт, Михес, где сейчас начинают появлят…
€111,62 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€37,346
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Красивая земля прямо перед Международной школой Сосуа, владелец разделил ее на 24 участка, к…
€2,38 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Nagua, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,65 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€142,553
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,210
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сальседо, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сальседо, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€522,693
Земельные участки с подъездными путями в Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,91 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,33 млн
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Мишес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Мишес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€285,105
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