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Квартиры в Nairobi County, Кения

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4 объекта найдено
Квартира в Найроби, Кения
Квартира
Найроби, Кения
$60,728
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 6 комнат в Найроби, Кения
Квартира 6 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
ДЕТАЙЛЫКвартира с 3 спальнями в Wakamu Откройте для себя идеальный дом и инвестиционные воз…
$106,397
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Квартира 5 комнат в Найроби, Кения
Квартира 5 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Описание • Роскошные апартаменты с 2/3 спальнями. • Главная спальня с ванной комнатой …
$92,252
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 10 комнат в Найроби, Кения
Квартира 10 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Этаж 16
Зачем инвестировать в 3408   BELVA? 3408   BELVA   это фирменная коллекция роскошных апар…
$330,000
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Параметры недвижимости в Nairobi County, Кения

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