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Квартиры в Central Kenya, Кения

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2 объекта найдено
Квартира в Tatu City, Кения
Квартира
Tatu City, Кения
Инвестируйте в Люксури, владейте общественным мнениемОпыт 5-звездочной жизни во всех деталях…
$48,664
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 5 комнат в Ndenderu ward, Кения
Квартира 5 комнат
Ndenderu ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11
Проект занимает площадь 1 акр, общая площадь строительства 32 609   квадратные метры, 11 эта…
$57,810
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Параметры недвижимости в Central Kenya, Кения

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