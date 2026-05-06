Жилой квартал Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

Идеально расположенная в одном из самых популярных районов Бат-Яма, эта красивая 5-комнатная квартира предлагает привилегированную среду проживания, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжей и трамвайной станции. С площадью 120 м2, это яркое свойство идеально подходит для комфорта всей семьи. Вы также насладитесь приятным балконом площадью 15 м2, идеально подходящим для отдыха на открытом воздухе. Квартира расположена на 3-м этаже с лифтом в недавно отремонтированном здании, гарантируя спокойствие и качественное обслуживание. Редкая возможность приобрести большое жилое пространство в центре динамичного и востребованного сектора. Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами сегодня.