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Жилой квартал Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$876,200
;
Жилой квартал Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam
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ID: 39837
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    HaRav Kokis

О комплексе

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Идеально расположенная в одном из самых популярных районов Бат-Яма, эта красивая 5-комнатная квартира предлагает привилегированную среду проживания, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжей и трамвайной станции. С площадью 120 м2, это яркое свойство идеально подходит для комфорта всей семьи. Вы также насладитесь приятным балконом площадью 15 м2, идеально подходящим для отдыха на открытом воздухе. Квартира расположена на 3-м этаже с лифтом в недавно отремонтированном здании, гарантируя спокойствие и качественное обслуживание. Редкая возможность приобрести большое жилое пространство в центре динамичного и востребованного сектора. Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами сегодня.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$876,200
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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