Жилой квартал Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

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Идеально расположенная в одном из самых популярных районов Бат-Яма, эта красивая 5-комнатная квартира предлагает привилегированную среду проживания, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжей и трамвайной станции.
С площадью 120 м2, это яркое свойство идеально подходит для комфорта всей семьи. Вы также насладитесь приятным балконом площадью 15 м2, идеально подходящим для отдыха на открытом воздухе.
Квартира расположена на 3-м этаже с лифтом в недавно отремонтированном здании, гарантируя спокойствие и качественное обслуживание.
Редкая возможность приобрести большое жилое пространство в центре динамичного и востребованного сектора. Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами сегодня.
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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