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Жилой квартал Preparer votre futur et vivre au coeur de la city

Ашдод, Израиль
от
$961,450
;
3
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ID: 39819
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

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Воспользуйтесь нашими возможностями, чтобы стать владельцем Ашдода. В самом сердце Ашдода расположен роскошный жилой комплекс из 3-х зданий, переопределивший опыт городской жизни. Умный дизайн, аккуратная отделка и элегантная атмосфера объединяются, чтобы создать идеальную среду обитания, предлагая спокойствие, комфорт и роскошь в полной гармонии. Выбор роскошных апартаментов 3, 4 и 5 номеров. ИДЕАЛ для кандидатов в Але Идеал для инвестиций Обеспечьте новую квартиру сегодня с небольшим вкладом и спокойно подготовьте свою Алью в ближайшие годы. Исключительные финансовые условия: Сегодня только 20% приходится платить. Остаток 80% за 4 года, на доставку. Без индексации. Никакого повышения цен. Не интересно.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Preparer votre futur et vivre au coeur de la city
Ашдод, Израиль
от
$961,450
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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