Жилой квартал Preparer votre futur et vivre au coeur de la city

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Воспользуйтесь нашими возможностями, чтобы стать владельцем Ашдода.
В самом сердце Ашдода расположен роскошный жилой комплекс из 3-х зданий, переопределивший опыт городской жизни. Умный дизайн, аккуратная отделка и элегантная атмосфера объединяются, чтобы создать идеальную среду обитания, предлагая спокойствие, комфорт и роскошь в полной гармонии.
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Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
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